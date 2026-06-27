Краткий пересказ от РИА ИИ Нападающий сборной Испании по футболу Нико Уильямс может больше не сыграть за сборную на чемпионате мира 2026 года из-за повреждения.

Нападающий испанцев Ереми Пино также выбыл до конца чемпионата.

Главный тренер сборной не сможет вызывать других игроков на замену из-за правил ФИФА.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Испании по футболу Нико Уильямс может больше не сыграть за сборную Испании на чемпионате мира 2026 года из-за повреждения, сообщает Нападающий сборной Испании по футболу Нико Уильямс может больше не сыграть за сборную Испании на чемпионате мира 2026 года из-за повреждения, сообщает As.

В ночь на субботу сборная Испании обыграла команду Уругвая (1:0) в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира и вышла в плей-офф турнира. Уильямс появился на поле на 76-й минуте и доиграл встречу до конца.

По данным источника, до конца чемпионата также выбыл нападающий испанцев Ереми Пино. Главный тренер сборной Луис де ла Фуэнте не сможет вызывать других игроков на замену, поскольку правила ФИФА позволяют вносить изменения в заявку не позднее, чем за 24 часа до начала первого матча сборной на турнире.

В первом матче плей-офф чемпионата мира сборная Испании сыграет с командой, которая займет второе место в группе J. Уильямсу 23 года, он сыграл 33 матча и забил шесть мячей в составе национальной команды, вместе с которой в 2024 году выиграл чемпионат Европы.