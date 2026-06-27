Унылую Канаду тащат на домашнем ЧМ. Сможет ли их остановить дерзкая ЮАР ?

Сборные Канады и ЮАР никогда ранее не выходили из группы на чемпионатах мира по футболу. Но все когда-то случается впервые, а Международная федерация футбола (ФИФА) сделала все, чтобы такие команды радовались историческим достижениям. Но кто же из них пойдет дальше?

Как команды шли к плей-офф

Сборная ЮАР на домашнем чемпионате мира 2010 года блестяще проявила себя и обыграла финалистов предыдущего мирового первенства команду Франции на групповом этапе, однако этого все равно не хватило для прохода в плей-офф. Тогда мексиканцы оказались выше в таблице по разнице мячей и отправились дальше. Не было больших надежд от южноафриканцев и на этом чемпионате мира.

Надо признать, что состав сборной далек от звездного. Лишь несколько человек из заявки выступают в европейских клубах, да и то не самых ведущих. Все остальные же представляют местный чемпионат, который на самом деле не так плох, но, очевидно, существенно уступает мировым стандартам. Южноафриканцы попали в группу с Мексикой, Южной Кореей и Чехией и считались главными аутсайдерами.

На деле же все вышло совсем иначе. Да, в матче открытия чемпионата мира ЮАР уступила Мексике со счетом 0:2, но затем добилась уверенной ничьей в противостоянии с Чехией, что оставило команде шанс на выход в плей-офф. И южноафриканцы воспользовались им идеальным образом. В решающей встрече они одолели сильную сборную Южной Кореи и со второго места прорвались дальше.

Канада на домашнем чемпионате мира рассчитывала на многое. Если раньше эту сборную не воспринимали всерьез, то затем вследствие массовой натурализации игроков канадцы стали приличной командой. Взять хотя бы выступающего за “Баварию” Альфонсо Дэвиса, который, к слову, должен быть готов к плей-офф, если верить словам главного тренера Джесси Марша. Да и в целом у хозяев ЧМ-2026 в составе было немало футболистов с опытом игры в Европе.

Подопечные Марша начали с ничьей с Боснией и Герцеговиной, затем разгромили Катар, а в последнем туре уступили Швейцарии. Такие расклады позволили канадцам занять второе место в группе и выйти как раз на сборную ЮАР в 1/16 финала. Собственно, эта сборная вообще ничем не впечатлила нейтральных зрителей. Разгромная победа в матче с Катаром едва ли может считаться подобным фактором.

В остальном же хозяева не проявили никаких качеств, позволяющих им претендовать на что-то серьезное на этом турнире. К тому же теперь им придется играть не дома, а в США. Впрочем, в первом раунде плей-офф, вероятно, чего-то сверхъестественного от них и не потребуется, хотя в ЮАР явно поймали кураж и намерены воспользоваться им по полной. Канаде же по ощущениям помогают на этом чемпионате мира, судьи традиционно довольно лояльно относятся к хозяевам. Особенно это было заметно со сборной Южной Кореи на ЧМ-2002. Конечно, канадцев пока не тащат так откровенно, но ведь и серьезные стадии еще не начались, так что довольно средняя команда вполне может вытащить свой счастливый билет при посильной помощи извне.

Прогноз

Канадцев большинство экспертов считают очевидными фаворитами противостояния с южноафриканцами. Логика в этом, безусловно, присутствует. Как минимум арбитры точно не будут “убивать” хозяев, что уже является ключевым фактором на пути к успеху. Сборная ЮАР на текущий момент является крайне непредсказуемой, с физической готовностью там все в порядке, а вот с тактикой и умением гибко реагировать на меняющиеся условия - совсем не факт.

Если бы не фактор хозяев, то шансы можно было бы оценить как равные, но в данном случае Канаду будут всячески протаскивать в следующую стадию плей-офф, поэтому команда Джесси Марша все-таки выглядит чуть более предпочтительным кандидатом на попадание в 16 лучших команд мира. Впрочем, легко им точно не будет.

Букмекерская компания Fonbet дает коэффициент 1.7 на победу канадцев в основное время и 1.35 на проход в следующий раунд. Поставив же на успех ЮАР, можно увеличить капитал в 5.5 раз, а на проход - в 3.2 раза. дает коэффициент 1.7 на победу канадцев в основное время и 1.35 на проход в следующий раунд. Поставив же на успех ЮАР, можно увеличить капитал в 5.5 раз, а на проход - в 3.2 раза.

Где смотреть

Сборные Канады и ЮАР проведут матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Прямая трансляция матча доступна на Кинопоиске . Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.

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