Доходная часть бюджета РФС в прошлом году году увеличилась на 20%

Краткий пересказ от РИА ИИ Доходная часть бюджета РФС в 2025 году увеличилась на 2,6 млрд рублей (на 20%).

Расходная часть бюджета РФС снизилась на 0,2 млрд рублей за счет оптимизации логистики, корректировки календаря и форматов спортивных мероприятий.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Доходная часть бюджета Российского футбольного союза (РФС) в 2025 году увеличилась на 2,6 млрд рублей, что составило 20%, говорится в отчете, представленном на конференции организации.

Прогресс был достигнут благодаря существенному изменению фактической структуры доходов по сравнению с бюджетной моделью. В частности, 0,9 млрд рублей дополнительной выручки принесли доходы от спонсорских контрактов. Еще 1,4 млрд принесли поступления от Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) и Российского спортивного фонда (РСФ), 0,3 млрд составили доходы от инвестиционной деятельности.

При этом расходная часть снизилась на 0,2 млрд за счет оптимизации логистики, корректировки календаря и форматов спортивных мероприятий.