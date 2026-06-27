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Доходная часть бюджета РФС в прошлом году году увеличилась на 20% - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Доходная часть бюджета РФС в прошлом году году увеличилась на 20%

Доходная часть бюджета РФС в 2025 году увеличилась на 20%

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПрезидент Российского футбольного союза Александр Дюков выступает на конференции РФС в Москве
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков выступает на конференции РФС в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доходная часть бюджета РФС в 2025 году увеличилась на 2,6 млрд рублей (на 20%).
  • Расходная часть бюджета РФС снизилась на 0,2 млрд рублей за счет оптимизации логистики, корректировки календаря и форматов спортивных мероприятий.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Доходная часть бюджета Российского футбольного союза (РФС) в 2025 году увеличилась на 2,6 млрд рублей, что составило 20%, говорится в отчете, представленном на конференции организации.
Прогресс был достигнут благодаря существенному изменению фактической структуры доходов по сравнению с бюджетной моделью. В частности, 0,9 млрд рублей дополнительной выручки принесли доходы от спонсорских контрактов. Еще 1,4 млрд принесли поступления от Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) и Российского спортивного фонда (РСФ), 0,3 млрд составили доходы от инвестиционной деятельности.
При этом расходная часть снизилась на 0,2 млрд за счет оптимизации логистики, корректировки календаря и форматов спортивных мероприятий.
Общие доходы РФС составили 15,8 млрд рублей при бюджетных 13,2 млрд рублей, а расходы - 14,6 млрд рублей при бюджетных 14,8 млрд рублей.
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