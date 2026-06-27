Глава РФС Дюков: доходы РПЛ выросли более чем в семь раз с 2022 года

"Посещаемость РПЛ выросла на 45%. В завершившемся сезоне общая посещаемость профессиональных лиг составила 5,5 млн человек, что на 10% выше, чем год назад. Отмечается рост доходов лиг, в РПЛ они выросли более чем в семь раз, в ФНЛ - в четыре раза с 2022 года. В новом четырехлетнем цикле развития планируется дальнейший рост посещаемости. Также важным является финансовая стабильность клубов и наращивание коммерческих доходов: планируется увеличить доходы от спонсоров и трансляций в РПЛ на 12%, в ФНЛ - на 18%", - сказал Дюков.