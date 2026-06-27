Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский футбольный союз (РФС) сохранил энтузиазм и продолжает работу, несмотря на отстранение от международных турниров.
- Советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Климент передал приветствия и благодарность за приглашение на конференцию РФС.
- Футбол в школах набирает обороты уже пятый год, и благодаря развитию юношеских соревнований 28 выпускников дебютировали в составе сборной России.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Советник президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по национальным ассоциациям Йозеф Климент заявил, что Российский футбольный союз (РФС) сохранил энтузиазм, несмотря на отстранение от международных турниров, отметив, что данный момент является болезненным.
В субботу в Москве проходит конференция РФС.
"Прежде всего выражаю искреннюю благодарность за приглашение. Большая честь присутствовать на очередной конференции РФС. Передаю теплые приветствия и пожелания от (Александра) Чеферина и коллег из администрации УЕФА. Мы рады видеть, что футбол развивается во всех направлениях. Футбол в школах набирает обороты уже пятый год. Это каждая седьмая школа и каждый школьник в стране. Благодаря непрерывному развитию элитных юношеских соревнований, 28 выпускников дебютировали в составе сборной России. Это доказывает, что ваше отсутствие на международных соревнованиях не уменьшило энтузиазма и упорной работы РФС в эти трудные времена. Момент болезненный, но пусть он укрепит ваши цели в развитие игры в стране", - заявил Климент.
В феврале 2022 года из-за событий на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские сборные и футбольные клубы от международных соревнований на неопределенный срок.
Чеферин заявил, что позиция УЕФА по России не изменилась
12 февраля, 15:59