В УЕФА отметили, что отстранение не убило энтузиазм РФС

"Прежде всего выражаю искреннюю благодарность за приглашение. Большая честь присутствовать на очередной конференции РФС. Передаю теплые приветствия и пожелания от (Александра) Чеферина и коллег из администрации УЕФА. Мы рады видеть, что футбол развивается во всех направлениях. Футбол в школах набирает обороты уже пятый год. Это каждая седьмая школа и каждый школьник в стране. Благодаря непрерывному развитию элитных юношеских соревнований, 28 выпускников дебютировали в составе сборной России. Это доказывает, что ваше отсутствие на международных соревнованиях не уменьшило энтузиазма и упорной работы РФС в эти трудные времена. Момент болезненный, но пусть он укрепит ваши цели в развитие игры в стране", - заявил Климент.