В ФИФА назвали отношения с РФС высокими

"Позвольте выразить самые теплые пожелания от (Джанни) Инфантино и всей администрации ФИФА. В ФИФА высоко ценят отношения с РФС, и мы признательны за приверженность развитию футбола на всей территории страны. Позвольте начать с признания истории вашей страны. История РФС насчитывает более века, организация сыграла огромную роль в развитии футбола. Работа, проводимая на всех уровнях, по-прежнему имеет важное значение для дальнейшего успешного развития футбола в стране. Наследие чемпионата мира 2018 года является важной вехой для всего мирового футбола. Турнир оставил неизгладимое впечатление на болельщиков по всему миру. Данное наследие способствует развитию всей футбольной экосистеме в стране", - заявил Харраз.