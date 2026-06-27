Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководитель отдела ФИФА Ахмед Харраз заявил, что организация высоко ценит отношения с РФС.
- Ахмед Харраз отметил важность работы РФС по развитию футбола в России.
- Харраз подчеркнул значимость наследия чемпионата мира 2018 года для развития футбола в России и мире.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Руководитель отдела Международной федерации футбола (ФИФА) по делам управления национальных ассоциаций Ахмед Харраз заявил, что организация высоко ценит отношения с Российским футбольным союзом (РФС).
В субботу в Москве проходит конференция РФС.
"Позвольте выразить самые теплые пожелания от (Джанни) Инфантино и всей администрации ФИФА. В ФИФА высоко ценят отношения с РФС, и мы признательны за приверженность развитию футбола на всей территории страны. Позвольте начать с признания истории вашей страны. История РФС насчитывает более века, организация сыграла огромную роль в развитии футбола. Работа, проводимая на всех уровнях, по-прежнему имеет важное значение для дальнейшего успешного развития футбола в стране. Наследие чемпионата мира 2018 года является важной вехой для всего мирового футбола. Турнир оставил неизгладимое впечатление на болельщиков по всему миру. Данное наследие способствует развитию всей футбольной экосистеме в стране", - заявил Харраз.
В феврале 2022 года из-за событий на Украине ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и футбольные клубы от международных соревнований на неопределенный срок.