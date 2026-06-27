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В ФИФА назвали отношения с РФС высокими - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Футбол
 
11:48 27.06.2026 (обновлено: 12:13 27.06.2026)
В ФИФА назвали отношения с РФС высокими

В ФИФА заявили, что высоко ценят отношения с РФС

© официальный твиттер FIFA MediaЛоготип ФИФА
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© официальный твиттер FIFA Media
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель отдела ФИФА Ахмед Харраз заявил, что организация высоко ценит отношения с РФС.
  • Ахмед Харраз отметил важность работы РФС по развитию футбола в России.
  • Харраз подчеркнул значимость наследия чемпионата мира 2018 года для развития футбола в России и мире.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Руководитель отдела Международной федерации футбола (ФИФА) по делам управления национальных ассоциаций Ахмед Харраз заявил, что организация высоко ценит отношения с Российским футбольным союзом (РФС).
В субботу в Москве проходит конференция РФС.
"Позвольте выразить самые теплые пожелания от (Джанни) Инфантино и всей администрации ФИФА. В ФИФА высоко ценят отношения с РФС, и мы признательны за приверженность развитию футбола на всей территории страны. Позвольте начать с признания истории вашей страны. История РФС насчитывает более века, организация сыграла огромную роль в развитии футбола. Работа, проводимая на всех уровнях, по-прежнему имеет важное значение для дальнейшего успешного развития футбола в стране. Наследие чемпионата мира 2018 года является важной вехой для всего мирового футбола. Турнир оставил неизгладимое впечатление на болельщиков по всему миру. Данное наследие способствует развитию всей футбольной экосистеме в стране", - заявил Харраз.
В феврале 2022 года из-за событий на Украине ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и футбольные клубы от международных соревнований на неопределенный срок.
РФС - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
РФС заявил, что поддерживает позицию Инфантино в вопросе допуска России
2 февраля, 18:34
 
ФутболСпортМеждународная федерация футбола (ФИФА)Российский футбольный союз (РФС)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
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