"Рубин" готов продать Даку

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор футбольного клуба "Рубин" Александр Айбатов в разговоре с РИА Новости допустил продажу нападающего Мирлинда Даку.
Летом 2025 года Даку был близок к переходу в петербургский "Зенит", но в итоге продлил контракт с казанцами до лета 2029 года. После этого в СМИ и Telegram-каналах появлялись сообщения об интересе к албанцу со стороны московского "Спартака".
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"Официальных предложений по Даку нет. Готов или не готов ("Рубин" продавать его), будет зависеть от предложений. Если будет предложение, которое устроит футболиста и клуб, почему нет", - сказал Айбатов, отвечая на вопрос о возможном трансфере Даку.
Албанцу 28 лет, он выступает за "Рубин" с 2023 года. За это время форвард провел за казанцев 91 матч, забив 36 мячей.