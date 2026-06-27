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"Рубин" готов продать Даку - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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10:56 27.06.2026
"Рубин" готов продать Даку

Гендиректор "Рубина" Айбатов: готовы продать Даку, если поступит предложение

© РИА Новости / Нафис Сиразетдинов | Перейти в медиабанкМирлинд Даку
Мирлинд Даку - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Нафис Сиразетдинов
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор футбольного клуба "Рубин" Александр Айбатов в разговоре с РИА Новости допустил продажу нападающего Мирлинда Даку.
Летом 2025 года Даку был близок к переходу в петербургский "Зенит", но в итоге продлил контракт с казанцами до лета 2029 года. После этого в СМИ и Telegram-каналах появлялись сообщения об интересе к албанцу со стороны московского "Спартака".
«
"Официальных предложений по Даку нет. Готов или не готов ("Рубин" продавать его), будет зависеть от предложений. Если будет предложение, которое устроит футболиста и клуб, почему нет", - сказал Айбатов, отвечая на вопрос о возможном трансфере Даку.
Албанцу 28 лет, он выступает за "Рубин" с 2023 года. За это время форвард провел за казанцев 91 матч, забив 36 мячей.
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