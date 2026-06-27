Франция разбила "викингов" на ЧМ-2026. А хет-трик оформил не Мбаппе

Сборная Франции по футболу нанесла поражение норвежцам в заключительном туре группового этапа чемпионата мира 2026 года и стала победительницей квартета I. РИА Новости Спорт — о важных событиях в бостонском матче, от которого болельщики ждали большей борьбы и эмоций.

Это был главный бой третьего тура

И вот почему:

Один из фаворитов ЧМ-2026 против дерзких выскочек. То, что французы, победители и вице-чемпионы последних двух мундиалей, начнут мировое первенство с двух викторий, никого не удивило. Но вот то, как круто стартовали норвежцы, впечатлило! "Викинги" 28 лет не приезжали на чемпионат мира… Однако они не просто победили команды Ирака и Сенегала — в случае успеха в матче против Франции их можно было бы рассматривать как претендентов на медали.

То, что французы, победители и вице-чемпионы последних двух мундиалей, начнут мировое первенство с двух викторий, никого не удивило. Но вот то, как круто стартовали норвежцы, впечатлило! "Викинги" 28 лет не приезжали на чемпионат мира… Однако они не просто победили команды Ирака и Сенегала — в случае успеха в матче против Франции их можно было бы рассматривать как претендентов на медали. Килиан Мбаппе VS Эрлинг Холанд . Впереди планеты всей в бомбардирской гонке Лионель Месси: у него в активе пять голов на этом мундиале и рекорд по забитым мячам в целом (18 голов на шести ЧМ). Но преследователи молоды и голодны до успеха — француз Мбаппе и норвежец Холанд дышат "величайшему" в спину. У обоих по четыре гола.

. Впереди планеты всей в бомбардирской гонке Лионель Месси: у него в активе пять голов на этом мундиале и рекорд по забитым мячам в целом (18 голов на шести ЧМ). Но преследователи молоды и голодны до успеха — француз Мбаппе и норвежец Холанд дышат "величайшему" в спину. У обоих по четыре гола. Лучшая команда квартета против главного преследователя. У обоих по шесть очков, и только благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей французы лидируют. Важно: первое место получит часть сетки, где в случае успеха на старте плей-офф сыграет в 1/8 финала против Германии, а второе — потенциальный матч с Бразилией на той же стадии.

Группа I перед третьим туром:

Франция (6 очков); Норвегия (6); Сенегал (0); Ирак (0).

Но ожидания не оправдались

Никакой битвы за первое место мы не увидели, потому что норвежцы решили поберечь силы и не выставили на матч своих главных звезд, включая Холанда ("Манчестер Сити"), Александера Серлота (мадридский "Атлетико") и капитана Мартина Эдегора (лондонский "Арсенал"). Французы же решили биться за своего тренера Дидье Дешама, который улетел на похороны матери, и буквально раскатали соперника уже в первом тайме.

Только вдумайтесь: уже на 23-й секунде Мбаппе угодил в перекладину. Зато Килиан записал себе в актив две голевые передачи, а его партнер по атаке Усман Дембеле с 7-й по 32-ю минуту оформил хет-трик, деклассировав оборону норвежцев. Теперь у действующего обладателя "Золотого мяча", двукратного победителя Лиги чемпионов с "ПСЖ" четыре гола на ЧМ-2026 — он тоже включился в погоню за Месси.

© REUTERS / Dylan Martinez Футболисты сборной Франции © REUTERS / Dylan Martinez Футболисты сборной Франции

Норвежцы попытались напрячь "трехцветных". На 21-й минуте Тело Осгор один мяч отыграл, а уже во втором тайме "викинги" могли отыграть второй, вот только Йёрген Странн Ларсен бездарно пробил с 11-метровой отметки, и вратарь французов Мик Меньян с ударом справился. Уже в компенсированное время фаворит забил четвертый (постарался Дезире Дуэ, еще одна звезда "ПСЖ") и довел дело до разгрома.

По итогу первый официальный матч команд с 1989 года завершился доминирующим триумфом вице-чемпионов мира, которые впервые с победного ЧМ-1998 выиграли все матчи в группе. А в параллельном противостоянии сборная Сенегала со счетом 5:0 разгромила иракцев и теперь надеется попасть в восьмерку лучших команд, занявших третье место в своих квартетах. Шансов, скажем прямо, немного.

Группа C. Итоговая таблица:

ФРАНЦИЯ (9); НОРВЕГИЯ (6); Сенегал (3); Ирак (0).

С кем играть в 1/16 финала?