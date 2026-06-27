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Франция разбила "викингов" на ЧМ-2026. А хет-трик оформил не Мбаппе - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Футбол
 
00:03 27.06.2026 (обновлено: 05:08 27.06.2026)
Франция разбила "викингов" на ЧМ-2026. А хет-трик оформил не Мбаппе

Хет-трик Дембеле помог сборной Франции победить Норвегию на ЧМ-2026

© REUTERS / Jeenah MoonУсман Дембеле
Усман Дембеле - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© REUTERS / Jeenah Moon
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Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
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Сборная Франции по футболу нанесла поражение норвежцам в заключительном туре группового этапа чемпионата мира 2026 года и стала победительницей квартета I. РИА Новости Спорт — о важных событиях в бостонском матче, от которого болельщики ждали большей борьбы и эмоций.
ЧМ по футболу 2026
26 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
Норвегия
1 : 4
Франция
21‎’‎ • Тело Осгор
(Андреас Шельдеруп)
07‎’‎ • Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
20‎’‎ • Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
32‎’‎ • Усман Дембеле
(Орельен Тчуамени)
90‎’‎ • Дезире Дуэ
(Брэдли Барколя)
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Это был главный бой третьего тура

И вот почему:
  • Один из фаворитов ЧМ-2026 против дерзких выскочек. То, что французы, победители и вице-чемпионы последних двух мундиалей, начнут мировое первенство с двух викторий, никого не удивило. Но вот то, как круто стартовали норвежцы, впечатлило! "Викинги" 28 лет не приезжали на чемпионат мира… Однако они не просто победили команды Ирака и Сенегала — в случае успеха в матче против Франции их можно было бы рассматривать как претендентов на медали.
  • Килиан Мбаппе VS Эрлинг Холанд. Впереди планеты всей в бомбардирской гонке Лионель Месси: у него в активе пять голов на этом мундиале и рекорд по забитым мячам в целом (18 голов на шести ЧМ). Но преследователи молоды и голодны до успеха — француз Мбаппе и норвежец Холанд дышат "величайшему" в спину. У обоих по четыре гола.
  • Лучшая команда квартета против главного преследователя. У обоих по шесть очков, и только благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей французы лидируют. Важно: первое место получит часть сетки, где в случае успеха на старте плей-офф сыграет в 1/8 финала против Германии, а второе — потенциальный матч с Бразилией на той же стадии.
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Гроза испортила матч Франции на ЧМ. Но Мбаппе все равно гонится за Месси
23 июня, 04:05

Группа I перед третьим туром:

  1. Франция (6 очков);
  2. Норвегия (6);
  3. Сенегал (0);
  4. Ирак (0).

Но ожидания не оправдались

Никакой битвы за первое место мы не увидели, потому что норвежцы решили поберечь силы и не выставили на матч своих главных звезд, включая Холанда ("Манчестер Сити"), Александера Серлота (мадридский "Атлетико") и капитана Мартина Эдегора (лондонский "Арсенал"). Французы же решили биться за своего тренера Дидье Дешама, который улетел на похороны матери, и буквально раскатали соперника уже в первом тайме.
Только вдумайтесь: уже на 23-й секунде Мбаппе угодил в перекладину. Зато Килиан записал себе в актив две голевые передачи, а его партнер по атаке Усман Дембеле с 7-й по 32-ю минуту оформил хет-трик, деклассировав оборону норвежцев. Теперь у действующего обладателя "Золотого мяча", двукратного победителя Лиги чемпионов с "ПСЖ" четыре гола на ЧМ-2026 — он тоже включился в погоню за Месси.
© REUTERS / Dylan MartinezФутболисты сборной Франции
Футболисты сборной Франции - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© REUTERS / Dylan Martinez
Футболисты сборной Франции
Норвежцы попытались напрячь "трехцветных". На 21-й минуте Тело Осгор один мяч отыграл, а уже во втором тайме "викинги" могли отыграть второй, вот только Йёрген Странн Ларсен бездарно пробил с 11-метровой отметки, и вратарь французов Мик Меньян с ударом справился. Уже в компенсированное время фаворит забил четвертый (постарался Дезире Дуэ, еще одна звезда "ПСЖ") и довел дело до разгрома.
По итогу первый официальный матч команд с 1989 года завершился доминирующим триумфом вице-чемпионов мира, которые впервые с победного ЧМ-1998 выиграли все матчи в группе. А в параллельном противостоянии сборная Сенегала со счетом 5:0 разгромила иракцев и теперь надеется попасть в восьмерку лучших команд, занявших третье место в своих квартетах. Шансов, скажем прямо, немного.

Группа C. Итоговая таблица:

  1. ФРАНЦИЯ (9);
  2. НОРВЕГИЯ (6);
  3. Сенегал (3);
  4. Ирак (0).

С кем играть в 1/16 финала?

По сетке Норвегия вышла на Кот-д'Ивуар ("викинги" будут явными фаворитами пары), а вот французы пока соперника не знают. В LIVE-таблице турнира к ним попадают шведы, однако решающий матч для скандинавов еще впереди, так что в плане оппонентов у "трехцветных" многое может измениться.
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ФутболСпортКилиан МбаппеЭрлинг ХоландЧМ по футболу 2026Авторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортНорвегияУсман ДембелеФранцияСенегалИрак
 
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