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Хет-трик Дембеле помог французам обыграть Норвегию на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Футбол
 
00:01 27.06.2026 (обновлено: 00:23 27.06.2026)
Хет-трик Дембеле помог французам обыграть Норвегию на ЧМ-2026

Хет-трик Дембеле помог французам обыграть Норвегию в матче ЧМ-2026

© REUTERS / Dylan MartinezФутболисты сборной Франции
Футболисты сборной Франции - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© REUTERS / Dylan Martinez
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Франции обыграла команду Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 4:1.
  • Усман Дембеле из сборной Франции оформил хет-трик, забив три гола за 32 минуты.
  • Дембеле стал первым игроком за 32 года, кто оформил хет-трик в первом тайме матча чемпионата мира.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сборная Франции обыграла команду Норвегии в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
Встреча группы I прошла в Бостоне и завершилась со счетом 4:1. В составе сборной Франции хет-трик оформил Усман Дембеле (7, 20 и 32-я минуты), также мяч забил Дезире Дуэ (90+4). У норвежцев отличился Тело Осгор (21). На 50-й минуте нападающий сборной Норвегии Йерген Странн Ларсен не реализовал пенальти.
ЧМ по футболу 2026
26 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
Норвегия
1 : 4
Франция
21‎’‎ • Тело Осгор
(Андреас Шельдеруп)
07‎’‎ • Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
20‎’‎ • Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
32‎’‎ • Усман Дембеле
(Орельен Тчуамени)
90‎’‎ • Дезире Дуэ
(Брэдли Барколя)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Как сообщает Opta, Дембеле оформил самый быстрый хет-трик на чемпионатах мира с 1954 года, когда австриец Эрих Пробст забил три гола в ворота команды Чехословакии к 24-й минуте. Французу же потребовалось 32 минуты. Также, по информации Squawka, Дембеле стал первым игроком за 32 года, оформившим хет-трик в первом тайме матча мундиаля. Хет-трик Дембеле стал третьим на текущем турнире.
В составе сборной Норвегии матч на скамейке запасных провели нападающие Эрлинг Холанд и Александер Серлот, а также полузащитник Мартин Эдегор.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не руководил командой в матче. Он покинул расположение сборной в связи со смертью матери. Также встреча началась с минуты молчания в память о жертвах землетрясения в Венесуэле.
Сборная Франции одержала победы во всех трех матчах и, набрав 9 очков, с первого места вышла в плей-офф чемпионата мира. Норвежцы также квалифицировались в следующую стадию с шестью очками, в 1/16 финала они сыграют против сборной Кот-д'Ивуара. Третье и четвертое места заняли сборные Сенегала (3) и Ирака (0) соответственно.
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ФутболСпортУсман ДембелеДезире ДуэТело ОсгорЧМ по футболу 2026ФранцияНорвегия
 
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