Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Франции обыграла команду Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 4:1.

Усман Дембеле из сборной Франции оформил хет-трик, забив три гола за 32 минуты.

Дембеле стал первым игроком за 32 года, кто оформил хет-трик в первом тайме матча чемпионата мира.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сборная Франции обыграла команду Норвегии в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча группы I прошла в Бостоне и завершилась со счетом 4:1. В составе сборной Франции хет-трик оформил Усман Дембеле (7, 20 и 32-я минуты), также мяч забил Дезире Дуэ (90+4). У норвежцев отличился Тело Осгор (21). На 50-й минуте нападающий сборной Норвегии Йерген Странн Ларсен не реализовал пенальти.

Как сообщает Opta, Дембеле оформил самый быстрый хет-трик на чемпионатах мира с 1954 года, когда австриец Эрих Пробст забил три гола в ворота команды Чехословакии к 24-й минуте. Французу же потребовалось 32 минуты. Также, по информации Squawka, Дембеле стал первым игроком за 32 года, оформившим хет-трик в первом тайме матча мундиаля. Хет-трик Дембеле стал третьим на текущем турнире.

В составе сборной Норвегии матч на скамейке запасных провели нападающие Эрлинг Холанд и Александер Серлот, а также полузащитник Мартин Эдегор.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не руководил командой в матче. Он покинул расположение сборной в связи со смертью матери. Также встреча началась с минуты молчания в память о жертвах землетрясения в Венесуэле.