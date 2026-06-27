Хет-трик Дембеле помог французам обыграть Норвегию на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Франции обыграла команду Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 4:1.
- Усман Дембеле из сборной Франции оформил хет-трик, забив три гола за 32 минуты.
- Дембеле стал первым игроком за 32 года, кто оформил хет-трик в первом тайме матча чемпионата мира.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сборная Франции обыграла команду Норвегии в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
Встреча группы I прошла в Бостоне и завершилась со счетом 4:1. В составе сборной Франции хет-трик оформил Усман Дембеле (7, 20 и 32-я минуты), также мяч забил Дезире Дуэ (90+4). У норвежцев отличился Тело Осгор (21). На 50-й минуте нападающий сборной Норвегии Йерген Странн Ларсен не реализовал пенальти.
26 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
21’ • Тело Осгор
07’ • Усман Дембеле
20’ • Усман Дембеле
32’ • Усман Дембеле
90’ • Дезире Дуэ
Как сообщает Opta, Дембеле оформил самый быстрый хет-трик на чемпионатах мира с 1954 года, когда австриец Эрих Пробст забил три гола в ворота команды Чехословакии к 24-й минуте. Французу же потребовалось 32 минуты. Также, по информации Squawka, Дембеле стал первым игроком за 32 года, оформившим хет-трик в первом тайме матча мундиаля. Хет-трик Дембеле стал третьим на текущем турнире.
В составе сборной Норвегии матч на скамейке запасных провели нападающие Эрлинг Холанд и Александер Серлот, а также полузащитник Мартин Эдегор.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не руководил командой в матче. Он покинул расположение сборной в связи со смертью матери. Также встреча началась с минуты молчания в память о жертвах землетрясения в Венесуэле.
Сборная Франции одержала победы во всех трех матчах и, набрав 9 очков, с первого места вышла в плей-офф чемпионата мира. Норвежцы также квалифицировались в следующую стадию с шестью очками, в 1/16 финала они сыграют против сборной Кот-д'Ивуара. Третье и четвертое места заняли сборные Сенегала (3) и Ирака (0) соответственно.