Франция анонсировала ответные меры после разрыва отношений с Буркина-Фасо

Краткий пересказ от РИА ИИ Буркина-Фасо сообщила о разрыве дипломатических отношений с Францией.

Франция сожалеет о решении Буркина-Фасо и рассматривает ответные меры на основе принципа взаимности.

ПАРИЖ, 27 июн - РИА Новости. Франция рассматривает варианты ответных мер после решения властей Буркина-Фасо разорвать дипломатические отношения с Парижем, заявил в субботу французский МИД.

Буркина-Фасо сообщила о разрыве дипломатических отношений с Францией в пятницу в ответ на попытки Парижа "доминировать и подчинить страну своей воле".

В заявлении французского дипведомства говорится, что Париж сожалеет о решении Буркина-Фасо, называя его "враждебным и ничем не обоснованным" и утверждая, что оно "свидетельствует о вызывающем обеспокоенность курсе властей" африканской страны.

"В настоящее время рассматриваются ответные меры, которые могут быть приняты на основе принципа взаимности", - говорится в заявлении.