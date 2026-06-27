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Франция анонсировала ответные меры после разрыва отношений с Буркина-Фасо - РИА Новости, 27.06.2026
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17:43 27.06.2026
Франция анонсировала ответные меры после разрыва отношений с Буркина-Фасо

Франция готовит ответные меры после решения Буркина-Фасо разорвать дипотношения

© AP Photo / Theo RenautФлаг Буркина-Фасо
Флаг Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Theo Renaut
Флаг Буркина-Фасо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Буркина-Фасо сообщила о разрыве дипломатических отношений с Францией.
  • Франция сожалеет о решении Буркина-Фасо и рассматривает ответные меры на основе принципа взаимности.
ПАРИЖ, 27 июн - РИА Новости. Франция рассматривает варианты ответных мер после решения властей Буркина-Фасо разорвать дипломатические отношения с Парижем, заявил в субботу французский МИД.
Буркина-Фасо сообщила о разрыве дипломатических отношений с Францией в пятницу в ответ на попытки Парижа "доминировать и подчинить страну своей воле".
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В заявлении французского дипведомства говорится, что Париж сожалеет о решении Буркина-Фасо, называя его "враждебным и ничем не обоснованным" и утверждая, что оно "свидетельствует о вызывающем обеспокоенность курсе властей" африканской страны.
"В настоящее время рассматриваются ответные меры, которые могут быть приняты на основе принципа взаимности", - говорится в заявлении.
В МИД Франции добавили, что уделяют особое внимание безопасности своих государственных служащих и граждан, находящихся в Буркина-Фасо, призвав соотечественников к повышенной бдительности.
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