Рейтинг@Mail.ru
Директор панорамы Севастополя рассказал, сколько фрагментов полотна уцелело - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 27.06.2026
Директор панорамы Севастополя рассказал, сколько фрагментов полотна уцелело

В Севастополе при пожаре уцелели 25 фрагментов панорамы обороны города

© Фото предоставлено музеемПоследствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото предоставлено музеем
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При пожаре в музее обороны Севастополя уцелели 25 фрагментов панорамы, атакованной украинским беспилотником, в том числе 16 крупных.
  • Фрагменты панорамы законсервированы и хранятся в помещении с необходимыми показателями температуры и влажности.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. При пожаре уцелели 25 фрагментов полотна панорамы атакованного украинским беспилотником музея обороны Севастополя, в том числе 16 крупных, сообщил РИА Новости директор музея Михаил Смородкин.
"Уцелело 14 сюжетных фрагментов панорамы и 11 фрагментов с изображением неба, из них 16 - крупных, которые намотаны на валы", - сказал Смородкин.
По его словам, все фрагменты законсервированы, намотаны на валы и хранятся в помещении с необходимыми показателями температуры и влажности.
ВСУ 10 июня нанесли удар беспилотником по музею, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.
Музей обороны Севастополя после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Названы сроки восстановления музея обороны Севастополя, атакованного ВСУ
17 июня, 14:33
 
СевастопольМихаил СмородкинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала