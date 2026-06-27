Директор панорамы Севастополя рассказал, сколько фрагментов полотна уцелело

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При пожаре в музее обороны Севастополя уцелели 25 фрагментов панорамы, атакованной украинским беспилотником, в том числе 16 крупных.
- Фрагменты панорамы законсервированы и хранятся в помещении с необходимыми показателями температуры и влажности.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. При пожаре уцелели 25 фрагментов полотна панорамы атакованного украинским беспилотником музея обороны Севастополя, в том числе 16 крупных, сообщил РИА Новости директор музея Михаил Смородкин.
"Уцелело 14 сюжетных фрагментов панорамы и 11 фрагментов с изображением неба, из них 16 - крупных, которые намотаны на валы", - сказал Смородкин.
По его словам, все фрагменты законсервированы, намотаны на валы и хранятся в помещении с необходимыми показателями температуры и влажности.
ВСУ 10 июня нанесли удар беспилотником по музею, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.