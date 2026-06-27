Директор панорамы Севастополя рассказал, сколько фрагментов полотна уцелело

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. При пожаре уцелели 25 фрагментов полотна панорамы атакованного украинским беспилотником музея обороны Севастополя, в том числе 16 крупных, сообщил РИА Новости директор музея Михаил Смородкин.

По его словам, все фрагменты законсервированы, намотаны на валы и хранятся в помещении с необходимыми показателями температуры и влажности.