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Фетисов рассказал о подготовке к "Матчу легенд" России и США - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:20 27.06.2026
Фетисов рассказал о подготовке к "Матчу легенд" России и США

Фетисов: ведется подготовка к организации матча между хоккеистами России и США

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вячеслав Фетисов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Фетисов сообщил о подготовке к организации товарищеского матча между легендарными хоккеистами России и США.
  • 1 июля в Москве пройдет игра между командами торгово-промышленных палат России и США, Фетисов будет капитаном российской сборной.
  • Фетисов отметил, что обсуждается реализация идеи матча между звездами хоккея России и США, о которой договаривались президенты стран.
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов сообщил РИА Новости, что ведется подготовка к организации товарищеского матча между легендарными хоккеистами России и США.
В Москве 1 июля пройдет игра между командами торгово-промышленных палат России и США. Фетисов будет капитаном российской сборной.
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"Мы сейчас работаем над тем, чтобы организовать и провести "Матч легенд" Америки и России с участием тех хоккеистов, кто в свое время играл вместе (в Национальной хоккейной лиге). Это будет следующим этапом (после матча команд торговых палат России и США). Точных сроков проведения пока нет. Мы уже в течение года общаемся на эту тему с нашими друзьями и коллегами из США и обсуждаем формат матча", - сказал Фетисов.
"И потом, рано или поздно, думаю, будет реализовано то, о чем договаривался президент нашей страны Владимир Путин с президентом США Дональдом Трампом, - игра наших звезд с американскими звездами. Но для этого нужно время, чтобы согласовать все то, что связано с датами и условиями проведения матча", - отметил собеседник агентства.
Трамп в марте 2025 года поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в России и США между игроками, выступающими в КХЛ и НХЛ.
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ХоккейВячеслав ФетисовВладимир ПутинДональд ТрампГосдума РФНациональная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026
 
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