Краткий пересказ от РИА ИИ Вячеслав Фетисов сообщил о подготовке к организации товарищеского матча между легендарными хоккеистами России и США.

1 июля в Москве пройдет игра между командами торгово-промышленных палат России и США, Фетисов будет капитаном российской сборной.

Фетисов отметил, что обсуждается реализация идеи матча между звездами хоккея России и США, о которой договаривались президенты стран.

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов сообщил РИА Новости, что ведется подготовка к организации товарищеского матча между легендарными хоккеистами России и США.

Москве 1 июля пройдет игра между командами торгово-промышленных палат России и США. Фетисов будет капитаном российской сборной.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы организовать и провести "Матч легенд" Америки и России с участием тех хоккеистов, кто в свое время играл вместе (в Национальной хоккейной лиге). Это будет следующим этапом (после матча команд торговых палат России и США). Точных сроков проведения пока нет. Мы уже в течение года общаемся на эту тему с нашими друзьями и коллегами из США и обсуждаем формат матча", - сказал Фетисов.

"И потом, рано или поздно, думаю, будет реализовано то, о чем договаривался президент нашей страны Владимир Путин с президентом США Дональдом Трампом, - игра наших звезд с американскими звездами. Но для этого нужно время, чтобы согласовать все то, что связано с датами и условиями проведения матча", - отметил собеседник агентства.