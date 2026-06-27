В музее "Самбекские высоты", куда попал БПЛА, планировали фестиваль

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории музея «Самбекские высоты» в Ростовской области планировались фестиваль, акция и мастер-классы.
- В субботу беспилотник ВСУ попал на территорию музея «Самбекские высоты», есть предварительная информация о пострадавших.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Фестиваль, акция и мастер-классы планировались на территории музея "Самбекские высоты" в Ростовской области, куда в субботу попал беспилотник, следует из афиши мероприятий, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
В субботу губернатор области Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области в результате воздушной атаки. По предварительной информации, есть пострадавшие.
"Музей "Самбекские высоты" афиша мероприятий. 27 июня, суббота. В течение дня фестиваль "Крылья славы", посвященный дню рождения Петлякова, акция "Высота победы", мастер-классы от творческой лаборатории музея", - сказано в афише.
Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" был создан в 2020 году по инициативе ветеранских и общественных организаций. Его территория занимает почти 14 гектаров.
Ведущим сооружением является Мемориал славы. Помимо него на территории комплекса располагаются музей с экспозицией о Великой Отечественной войне, постоянная выставка техники времен войны, а также храм.