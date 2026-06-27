Фестиваль "Сабантуй дружбы и единства" пройдет в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Семейный фестиваль "Сабантуй дружбы и единства" пройдет 27 июня в Коммунарке в Москве.
- По словам главы Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтия Альбира Крганова, мероприятие объединяет людей разных народностей и вероисповеданий из всех регионов страны.
- Духовный лидер также отметил, что площадка фестиваля станет будущим межрелигиозным культурно-образовательным центром, где будут представлены четыре традиционные религии России.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Семейный фестиваль "Сабантуй дружбы и единства", который пройдет в субботу в Коммунарке в Москве, объединяет людей разных народностей и вероисповеданий из всех регионов России, рассказал РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов.
"Сабантуй в Коммунарке уже становится традиционным мероприятием, этот семейный фестиваль по-настоящему народный, сюда приходят люди разных вероисповеданий-москвичи и жители со всех регионов нашей необъятной страны, и всем вместе весело, вкусно и интересно. (..)Таким подходом мы показываем всему миру, что в нашей стране все народности и религии едины и дружны.
Муфтий отметил, что гости фестиваля заряжаются позитивными эмоциями от участия в национальных играх, спортивных соревнований, мастер-классов, концерта, выставок и угощений в гастрономической зоне.
Глава ДСМР подчеркнул, что площадка, где проводится фестиваль - это будущий межрелигиозный культурно- -образовательный центр, где на одной территории будут представлены четыре традиционный религии в России.
"Центр станет не только местом для молитвы, что безусловно важно, но и площадкой для знакомства с историей, культурой и религиозными особенностями народов России, просветительской и образовательной деятельности, также будет организован медицинский кластер, библиотека, выставочный комплекс", - рассказал муфтий.
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