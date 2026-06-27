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Фармацевт рассказал, какие лекарства могут стать смертельно опасными в жару - РИА Новости, 27.06.2026
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16:51 27.06.2026
Фармацевт рассказал, какие лекарства могут стать смертельно опасными в жару

Фармацевт призвал быть внимательнее с лекарствами в ампулах в жаркую погоду

© РИА Новости / Валерий Титиевский | Перейти в медиабанкЛекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Валерий Титиевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В жару лекарства могут изменить свои свойства и стать неэффективными или опасными, рассказал фармацевт Ион Яланжи.
  • При высоких температурах в ампулах может измениться цвет жидкости или появиться осадок, в каплях или сиропах повышается концентрация действующего вещества, мази и свечи плавятся и расслаиваются, таблетки и капсулы теряют свойства.
  • Препараты лучше хранить в сухом, прохладном месте, где температура не выше 25 градусов, не оставлять их в машине или сумке при жаркой погоде и быть осторожными при хранении в холодильнике.
КИШИНЕВ, 27 июн - РИА Новости. Разные типы лекарств в жаркую погоду могут изменить свои свойства и стать просто бесполезными или даже смертельно опасными, рассказал в беседе с корреспондентом РИА Новости фармацевт Ион Яланжи.
На территории Евразии установилась сильная жара, из-за чего у многих людей обострились проблемы со здоровьем, но мало кто знает про опасность неправильного хранения лекарств в этот период, что делает их опасными.
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"Многие игнорируют пункт инструкции, который описывает, как правильно хранить лекарства, а резкий скачок температуры может привести к крайне серьезным последствиям. В лучшем случае препарат просто станет неэффективным, в худшем - станет смертельно опасным", - рассказал Яланжи.
По его словам, внимательнее всего нужно следить за лекарствами в ампулах. При жаркой погоде в ампуле может измениться цвет жидкости или появиться осадок - это верный признак серьезной опасности. Из лекарств в жидкой форме испаряется вода, поэтому в каплях или сиропах повышается концентрация действующего вещества, что чревато передозировками. А сладкие сиропы могут просто забродить. Фармацевт отмечает, что мази и свечи обычно просто плавятся, расслаиваются и даже после повторной заморозки использовать их невозможно. А вот таблетки и капсулы чаще всего просто теряют свойства.
"Лучше всего хранить препараты в сухом, прохладном месте, где температура не выше 25 градусов, старайтесь не оставлять аптечку в машине или сумке, если планируете гулять в жару. При хранении лекарств в холодильнике тоже нужно быть осторожными, старайтесь не прислонять их к стенкам, к примеру, антибиотики категорически нельзя замораживать", - пояснил Яланжи.
Эксперт призывает перед приемом внимательно изучить препарат, если лекарства изменили цвет, форму или запах, то лучше их не принимать. В случае сомнений - проконсультируйтесь с фармацевтами.
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