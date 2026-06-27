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В Энергодаре беспилотник атаковал машину "Тепловодоканала" - РИА Новости, 27.06.2026
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10:16 27.06.2026 (обновлено: 10:25 27.06.2026)
В Энергодаре беспилотник атаковал машину "Тепловодоканала"

В Энергодаре беспилотник атаковал машину "Тепловодоканала", пострадавших нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали дроном Энергодар, ударив по машине тепловодоканала.
  • Пострадавших в результате атаки нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. ВСУ атаковали дроном Энергодар, ударив по машине тепловодоканала, пострадавших нет, сообщил в своем канале на платформе "Макс" глава администрации города Максим Пухов.
"Прошедшей ночью киевский режим осуществил очередную террористическую атаку FPV-дроном по рабочему автомобилю тепловодоканала. Транспортное средство сгорело. Но главное - пострадавших нет", – написал Пухов.
Он добавил, что обстановка в городе по-прежнему стабильно сложная, тем не менее все службы на своих местах, все понимают ответственность.
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