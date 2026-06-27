В Энергодаре беспилотник атаковал машину "Тепловодоканала"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали дроном Энергодар, ударив по машине тепловодоканала.
- Пострадавших в результате атаки нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. ВСУ атаковали дроном Энергодар, ударив по машине тепловодоканала, пострадавших нет, сообщил в своем канале на платформе "Макс" глава администрации города Максим Пухов.
"Прошедшей ночью киевский режим осуществил очередную террористическую атаку FPV-дроном по рабочему автомобилю тепловодоканала. Транспортное средство сгорело. Но главное - пострадавших нет", – написал Пухов.
Он добавил, что обстановка в городе по-прежнему стабильно сложная, тем не менее все службы на своих местах, все понимают ответственность.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18