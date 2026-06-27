Экспозиция музея "Самбекские высоты" не пострадала при ударе БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате воздушной атаки беспилотник ВСУ попал на территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области, пострадали 11 человек.

Экспозиция музея не пострадала, удар пришелся по основному зданию, где расположен информационно-выставочный центр.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Экспозиция музея "Самбекские высоты" в Ростовской области, на территорию которого в субботу попал беспилотник, по предварительной информации, не пострадала, удар пришелся по зданию, в котором расположен информационно-выставочный центр, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В субботу губернатор сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области в результате воздушной атаки, пострадали 11 человек.

"По предварительным данным, сама экспозиция музея не пострадала", - написал Слюсарь в канале на платформе " Макс ".

Он отметил, что удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр.