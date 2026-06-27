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Экспозиция музея "Самбекские высоты" не пострадала при ударе БПЛА - РИА Новости, 27.06.2026
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Экспозиция музея "Самбекские высоты" не пострадала при ударе БПЛА

Экспозиция музея «Самбекские высоты» в Ростовской области не пострадала

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВоенно-исторический музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области
Военно-исторический музейный комплекс Самбекские высоты в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Военно-исторический музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате воздушной атаки беспилотник ВСУ попал на территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области, пострадали 11 человек.
  • Экспозиция музея не пострадала, удар пришелся по основному зданию, где расположен информационно-выставочный центр.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Экспозиция музея "Самбекские высоты" в Ростовской области, на территорию которого в субботу попал беспилотник, по предварительной информации, не пострадала, удар пришелся по зданию, в котором расположен информационно-выставочный центр, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В субботу губернатор сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области в результате воздушной атаки, пострадали 11 человек.
"По предварительным данным, сама экспозиция музея не пострадала", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр.
Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" был создан в 2020 году по инициативе ветеранских и общественных организаций. Его территория занимает почти 14 гектаров.
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