Экспозиция музея "Самбекские высоты" не пострадала при ударе БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате воздушной атаки беспилотник ВСУ попал на территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области, пострадали 11 человек.
- Экспозиция музея не пострадала, удар пришелся по основному зданию, где расположен информационно-выставочный центр.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Экспозиция музея "Самбекские высоты" в Ростовской области, на территорию которого в субботу попал беспилотник, по предварительной информации, не пострадала, удар пришелся по зданию, в котором расположен информационно-выставочный центр, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В субботу губернатор сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области в результате воздушной атаки, пострадали 11 человек.
"По предварительным данным, сама экспозиция музея не пострадала", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр.
Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" был создан в 2020 году по инициативе ветеранских и общественных организаций. Его территория занимает почти 14 гектаров.