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В Екатеринбурге проверят информацию о нападении таксиста на художницу - РИА Новости, 27.06.2026
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18:49 27.06.2026
В Екатеринбурге проверят информацию о нападении таксиста на художницу

В Екатеринбурге полиция проверит информацию о нападении таксиста на художницу

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники полиции проверят информацию о нападении таксиста на художницу из Екатеринбурга.
  • По данным местных СМИ, таксист повалил девушку на асфальт и пнул ее после того, как она, якобы, хлопнула дверью машины.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции проверят информацию о том, что, по данным местных СМИ, на художницу из Екатеринбурга напал таксист, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.
По сведениям местного портала, художница из Екатеринбурга заказала такси, но водитель по приезде якобы отказался ее везти из-за дальнего расстояния. Девушка вышла из машины, выругавшись, а таксист, утверждая, что та хлопнула дверью, догнал ее и повалил на асфальт, пнул, заявляет издание со ссылкой на пострадавшую.
"Заявление принято. Полиция проводит по нему проверку", – сказал собеседник агентства.
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