В Екатеринбурге проверят информацию о нападении таксиста на художницу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники полиции проверят информацию о нападении таксиста на художницу из Екатеринбурга.
- По данным местных СМИ, таксист повалил девушку на асфальт и пнул ее после того, как она, якобы, хлопнула дверью машины.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции проверят информацию о том, что, по данным местных СМИ, на художницу из Екатеринбурга напал таксист, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.
По сведениям местного портала, художница из Екатеринбурга заказала такси, но водитель по приезде якобы отказался ее везти из-за дальнего расстояния. Девушка вышла из машины, выругавшись, а таксист, утверждая, что та хлопнула дверью, догнал ее и повалил на асфальт, пнул, заявляет издание со ссылкой на пострадавшую.
"Заявление принято. Полиция проводит по нему проверку", – сказал собеседник агентства.