Дюков рассказал о возможном введении карты болельщика на играх Кубка России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФС Александр Дюков подтвердил, что вопрос введения карты болельщика на матчах пути РПЛ Кубка России обсуждается.
- По словам Дюкова, фанаты адаптировались к карте болельщика и посещаемость игр РПЛ растет.
- Карта болельщика необходима для посещения матчей РПЛ с сезона-2022/23, а также суперфинала Кубка России и матча за Суперкубок страны, и обсуждается ее возможное расширение на матчи пути РПЛ Кубка России не раньше 2027 года.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подтвердил, что вопрос введения карты болельщика на матчах пути РПЛ Кубка России обсуждается, а также отметил, что фанаты уже адаптировались и посещаемость игр Российской премьер-лиги (РПЛ) растет.
Ранее фанатское объединение "Ландскрона" сообщило, что с нового сезона для посещения матчей пути РПЛ Кубка России будет требоваться карта болельщика. Система действовала на суперфинале Кубка России между московским "Спартаком" и "Краснодаром". После матча в "Лужниках" глава РПЛ Александр Алаев заявлял, что высокая посещаемость суперфинала должна была закрыть вопросы и дебаты об отказе от карты болельщика. Позднее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщил, что вопрос о расширении действия системы идентификации зрителей на матчи пути РПЛ Кубка России обсуждается, в случае принятия решения система будет введена не раньше 2027 года.
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"Могу подтвердить, что этот вопрос действительно обсуждается. Он относится к прерогативе правительства. Если правительство примет такое решение, то действительно посещение матчей пути РПЛ в Кубке России будет происходить по картам болельщика", - заявил Дюков.
Закон о введении карты болельщика вступил в силу 1 июня 2022 года. Система идентификации предназначена для обеспечения зрителям комфортный проход на стадион. Карта болельщика необходима для посещения матчей РПЛ с сезона-2022/23, а также суперфинала Кубка России и матча за Суперкубок страны.
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"Наверное, можно сказать, что наши болельщики уже адаптировались. Об этом говорит и количество полученных карт болельщика – почти 4 миллиона, и рост посещаемости матчей РПЛ. С момента введения карты болельщика посещаемость чемпионата России растет. Это касается и финалов Кубка России. Суперфинал в "Лужниках" посетило рекордное количество зрителей в российской истории, несмотря на необходимость карты болельщика. Исходя из этого, можно сказать, что болельщики в целом адаптировались к новым правилам проведения футбольных матчей", - добавил Дюков.