Дюков рассказал о возможном введении карты болельщика на играх Кубка России

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"Наверное, можно сказать, что наши болельщики уже адаптировались. Об этом говорит и количество полученных карт болельщика – почти 4 миллиона, и рост посещаемости матчей РПЛ. С момента введения карты болельщика посещаемость чемпионата России растет. Это касается и финалов Кубка России. Суперфинал в "Лужниках" посетило рекордное количество зрителей в российской истории, несмотря на необходимость карты болельщика. Исходя из этого, можно сказать, что болельщики в целом адаптировались к новым правилам проведения футбольных матчей", - добавил Дюков.