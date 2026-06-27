Рейтинг@Mail.ru
Дюков рассказал о возможном введении карты болельщика на играх Кубка России - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:02 27.06.2026 (обновлено: 16:41 27.06.2026)
Дюков рассказал о возможном введении карты болельщика на играх Кубка России

Дюков: вопрос введения карты болельщика на матчах Кубка России обсуждается

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОформление карты болельщика (Fan ID) в мобильном приложении "Госуслуги".
Оформление карты болельщика (Fan ID) в мобильном приложении Госуслуги. - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФС Александр Дюков подтвердил, что вопрос введения карты болельщика на матчах пути РПЛ Кубка России обсуждается.
  • По словам Дюкова, фанаты адаптировались к карте болельщика и посещаемость игр РПЛ растет.
  • Карта болельщика необходима для посещения матчей РПЛ с сезона-2022/23, а также суперфинала Кубка России и матча за Суперкубок страны, и обсуждается ее возможное расширение на матчи пути РПЛ Кубка России не раньше 2027 года.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подтвердил, что вопрос введения карты болельщика на матчах пути РПЛ Кубка России обсуждается, а также отметил, что фанаты уже адаптировались и посещаемость игр Российской премьер-лиги (РПЛ) растет.
Ранее фанатское объединение "Ландскрона" сообщило, что с нового сезона для посещения матчей пути РПЛ Кубка России будет требоваться карта болельщика. Система действовала на суперфинале Кубка России между московским "Спартаком" и "Краснодаром". После матча в "Лужниках" глава РПЛ Александр Алаев заявлял, что высокая посещаемость суперфинала должна была закрыть вопросы и дебаты об отказе от карты болельщика. Позднее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщил, что вопрос о расширении действия системы идентификации зрителей на матчи пути РПЛ Кубка России обсуждается, в случае принятия решения система будет введена не раньше 2027 года.
Президент РФС Александр Дюков - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Дюков предположил, как Россия сыграла бы на ЧМ-2026
Вчера, 16:02
«
"Могу подтвердить, что этот вопрос действительно обсуждается. Он относится к прерогативе правительства. Если правительство примет такое решение, то действительно посещение матчей пути РПЛ в Кубке России будет происходить по картам болельщика", - заявил Дюков.
Закон о введении карты болельщика вступил в силу 1 июня 2022 года. Система идентификации предназначена для обеспечения зрителям комфортный проход на стадион. Карта болельщика необходима для посещения матчей РПЛ с сезона-2022/23, а также суперфинала Кубка России и матча за Суперкубок страны.
«
"Наверное, можно сказать, что наши болельщики уже адаптировались. Об этом говорит и количество полученных карт болельщика – почти 4 миллиона, и рост посещаемости матчей РПЛ. С момента введения карты болельщика посещаемость чемпионата России растет. Это касается и финалов Кубка России. Суперфинал в "Лужниках" посетило рекордное количество зрителей в российской истории, несмотря на необходимость карты болельщика. Исходя из этого, можно сказать, что болельщики в целом адаптировались к новым правилам проведения футбольных матчей", - добавил Дюков.
Эдуард Сперцян - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
В "Краснодаре" высказались о возможном трансфере Сперцяна
Вчера, 15:29
 
ФутболСпортАлександр ДюковАлександр АлаевРоссийский футбольный союз (РФС)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Панама
    Англия
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хорватия
    Гана
    2
    1
  • Футбол
    28.06 02:30
    Колумбия
    Португалия
  • Футбол
    28.06 02:30
    ДР Конго
    Узбекистан
  • Футбол
    28.06 05:00
    Алжир
    Австрия
  • Футбол
    28.06 05:00
    Иордания
    Аргентина
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала