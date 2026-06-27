Дюков: центр подготовки сборных России введут в работу в 2027-2028 годах

Краткий пересказ от РИА ИИ Завершены проектные и подготовительные работы для строительства центра подготовки сборных команд с научным блоком в районе Хорошево-Мневники.

Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в 2027–2028 годах.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Ввод в эксплуатацию центра подготовки сборных команд с научным блоком в столичном районе Хорошево-Мневники ожидается в 2027-2028 годах, сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

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"Центр подготовки сборных команд с научным блоком в Мневниках: завершены все проектные работы, получено разрешение на строительство, подготовительные работы на участке завершены. Ожидается ввод объекта в эксплуатацию в 2027–2028 годах", - сообщил Дюков.