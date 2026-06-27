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Дюков: центр подготовки сборных России введут в работу в 2027-2028 годах - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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13:45 27.06.2026
Дюков: центр подготовки сборных России введут в работу в 2027-2028 годах

Дюков: центр подготовки сборных России введут в эксплуатацию в 2027-2028 годах

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Дюков
Александр Дюков - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Завершены проектные и подготовительные работы для строительства центра подготовки сборных команд с научным блоком в районе Хорошево-Мневники.
  • Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в 2027–2028 годах.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Ввод в эксплуатацию центра подготовки сборных команд с научным блоком в столичном районе Хорошево-Мневники ожидается в 2027-2028 годах, сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
В субботу в Москве проходит конференция РФС.
"Центр подготовки сборных команд с научным блоком в Мневниках: завершены все проектные работы, получено разрешение на строительство, подготовительные работы на участке завершены. Ожидается ввод объекта в эксплуатацию в 2027–2028 годах", - сообщил Дюков.
В сентябре градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила предоставление РФС около 6 гектаров земли на улице Нижние Мневники для строительства центра подготовки сборных команд России по футболу.
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