Дюков: центр подготовки сборных России введут в работу в 2027-2028 годах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Завершены проектные и подготовительные работы для строительства центра подготовки сборных команд с научным блоком в районе Хорошево-Мневники.
- Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в 2027–2028 годах.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Ввод в эксплуатацию центра подготовки сборных команд с научным блоком в столичном районе Хорошево-Мневники ожидается в 2027-2028 годах, сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
"Центр подготовки сборных команд с научным блоком в Мневниках: завершены все проектные работы, получено разрешение на строительство, подготовительные работы на участке завершены. Ожидается ввод объекта в эксплуатацию в 2027–2028 годах", - сообщил Дюков.
В сентябре градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила предоставление РФС около 6 гектаров земли на улице Нижние Мневники для строительства центра подготовки сборных команд России по футболу.
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