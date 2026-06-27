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В РФС хотят вернуться к посещаемости матчей уровня 2018-19 годов - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Футбол
 
12:14 27.06.2026
В РФС хотят вернуться к посещаемости матчей уровня 2018-19 годов

Дюков: в новом сезоне планируем вернуться к посещаемости уровня 2018-19 годов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. Матч "Рубин" - "Ротор"
Футбол. РПЛ. Матч Рубин - Ротор - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФС Александр Дюков заявил, что в следующем сезоне планируется вернуться к посещаемости матчей уровня 2018–2019 годов.
  • По словам Дюкова, посещаемость отечественных соревнований выросла на 9%.
  • Более 3,5 млн человек занимаются футболом в стране, а интерес к этому виду спорта проявляет более 70 млн россиян.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в следующем сезоне планируется вернуться к посещаемости матчей уровня 2018-2019 годов.
В субботу в Москве проходит конференция РФС, на которой докладывается о результатах деятельности организации в 2025 году и первой половине 2026-го.
"Футбол является самым массовым видом спорта в нашей стране и вносит существенный вклад в реализацию государственной политики. Посещаемость отечественных соревнований выросла на 9%. В следующем сезоне планируем вернуться к посещаемости 2018-2019 годов. Почти 4 млн человек имеют карту болельщика", - сказал Дюков.
По словам Дюкова, футболом в стране занимается более 3,5 млн человек и более 70 млн россиян им интересуется. Аудитория футбола составляет 70% населения. Построено более 22 тысяч футбольных полей, манежей, залов и проводится более 500 социальных и патриотических мероприятий. Совместно с Минцифрой планируется использовать платформу Госуслуг для информирования о самых важных матчах сезона.
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