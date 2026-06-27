В РФС хотят вернуться к посещаемости матчей уровня 2018-19 годов

"Футбол является самым массовым видом спорта в нашей стране и вносит существенный вклад в реализацию государственной политики. Посещаемость отечественных соревнований выросла на 9%. В следующем сезоне планируем вернуться к посещаемости 2018-2019 годов. Почти 4 млн человек имеют карту болельщика", - сказал Дюков.

По словам Дюкова, футболом в стране занимается более 3,5 млн человек и более 70 млн россиян им интересуется. Аудитория футбола составляет 70% населения. Построено более 22 тысяч футбольных полей, манежей, залов и проводится более 500 социальных и патриотических мероприятий. Совместно с Минцифрой планируется использовать платформу Госуслуг для информирования о самых важных матчах сезона.