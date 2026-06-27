На Крымском мосту временно перекрыли движение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
- Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает инфоцентр о ситуации на подходах к транспортному переходу.
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"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении инфоцентра в Telegram-канале.