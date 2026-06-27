В центре Москвы временно перекроют движение на ряде улиц

Краткий пересказ от РИА ИИ В связи с проведением Московского транспортного электрофестиваля в субботу будет временно перекрыто движение на ряде улиц в центре Москвы.

Ограничения будут действовать на улицах Зубовской, Большой Пироговской, в проезде Девичьего Поля, в Новоконюшенном и Дашковом переулках.

С 00:01 до окончания мероприятия на участках, где будут действовать ограничения, запрещены остановка и парковка.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Движение для транспорта временно перекроют на ряде улиц в центре Москвы в субботу в связи с проведением Московского транспортного электрофестиваля.

Московский транспортный электрофестиваль состоится в субботу на Садовом кольце в столице в рамках проекта "Лето в Москве", по улице пройдет парад электротранспорта.

Так, с 07.00 до 18.00 субботы нельзя будет проехать по улицам Зубовской - от Садового кольца до улицы Большой Пироговской, Большой Пироговской - от улицы Еланского до Зубовской, в проезде Девичьего Поля - от улицы Плющихи до Зубовской, в Новоконюшенном переулке - от улицы Бурденко до проезда Девичьего Поля, в Дашковом переулке - от улицы Тимура Фрунзе до Зубовской.

Также с 08.00 до 13.00 перекроют движение на участке улицы Большой Пироговской в сторону Зубовской улицы - от дома 35а, строения 1 до дома 17, строения 1. С 11.50 движение на внешней стороне Садового кольца будет временно ограничиваться и открываться по мере прохождения автоколонны.