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В центре Москвы временно перекроют движение на ряде улиц - РИА Новости, 27.06.2026
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01:16 27.06.2026
В центре Москвы временно перекроют движение на ряде улиц

В центре Москвы временно перекроют движение в связи с электрофестивалем

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСадовое кольцо
Садовое кольцо - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В связи с проведением Московского транспортного электрофестиваля в субботу будет временно перекрыто движение на ряде улиц в центре Москвы.
  • Ограничения будут действовать на улицах Зубовской, Большой Пироговской, в проезде Девичьего Поля, в Новоконюшенном и Дашковом переулках.
  • С 00:01 до окончания мероприятия на участках, где будут действовать ограничения, запрещены остановка и парковка.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Движение для транспорта временно перекроют на ряде улиц в центре Москвы в субботу в связи с проведением Московского транспортного электрофестиваля.
Московский транспортный электрофестиваль состоится в субботу на Садовом кольце в столице в рамках проекта "Лето в Москве", по улице пройдет парад электротранспорта.
Так, с 07.00 до 18.00 субботы нельзя будет проехать по улицам Зубовской - от Садового кольца до улицы Большой Пироговской, Большой Пироговской - от улицы Еланского до Зубовской, в проезде Девичьего Поля - от улицы Плющихи до Зубовской, в Новоконюшенном переулке - от улицы Бурденко до проезда Девичьего Поля, в Дашковом переулке - от улицы Тимура Фрунзе до Зубовской.
Также с 08.00 до 13.00 перекроют движение на участке улицы Большой Пироговской в сторону Зубовской улицы - от дома 35а, строения 1 до дома 17, строения 1. С 11.50 движение на внешней стороне Садового кольца будет временно ограничиваться и открываться по мере прохождения автоколонны.
Кроме того, с 00.01 до окончания мероприятия на участках, где будут действовать ограничения, запрещены остановка и парковка. В период проведения мероприятия возможны трудности подъезда с внешней стороны Садового кольца к ряду объектов городской инфраструктуры, в том числе к торгово-развлекательным комплексам, вокзалам, Парку Горького, медицинским, культурным и социальным учреждения.
Сабантуй - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Фестиваль "Сабантуй дружбы и единства" пройдет в Москве
00:01
 
Садовое кольцо (Москва)Москва
 
 
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