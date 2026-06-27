Росавиация рассказала о работе аэропорта Домодедово на фоне ограничений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Введены временные ограничения на использование воздушного пространства.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении ведомства.
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