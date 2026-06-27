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США конфисковали почти 400 доменов с незаконной трансляцией ЧМ по футболу - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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США конфисковали почти 400 доменов с незаконной трансляцией ЧМ по футболу

Власти США конфисковали почти 400 доменов с незаконной трансляцией ЧМ по футболу

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти США конфисковали почти 400 интернет-доменов, которые использовались для незаконной трансляции матчей чемпионата мира по футболу.
  • Содействие американским правоохранительным органам оказали ФИФА, а также компании NBC Universal и Warner Brothers и другие структуры.
  • Меры против серверов и доменов-нарушителей были предприняты в Перу, Болгарии, Хорватии, Румынии, Польше и Колумбии.
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Власти США конфисковали почти 400 интернет-доменов, которые использовались для незаконной трансляции матчей чемпионата мира по футболу, передает агентство Рейтер со ссылкой на американское министерство юстиции и министерство внутренней безопасности.
В минюсте отметили, что эти домены предлагали пользователям возможности для просмотра прямых трансляций, права на которые были приобретены официальными вещателями. Как отмечается, содействие американским правоохранительным органам оказали ФИФА, а также компании NBC Universal and Warner Brothers и другие структуры.
"Эти вещатели не только нарушают законы об авторском праве, но и подвергают зрителей потенциальным угрозам — в том числе атакам вредоносного программного обеспечения и использованию небезопасных соединений, способных поставить под угрозу сохранность личных и финансовых данных", - приводит агентство слова специального агента Эрика Вайндорфа, возглавляющего подразделение службы расследований в структуре министерства внутренней безопасности.
По данным американского минюста, меры против серверов и доменов-нарушителей были предприняты, в частности, в Перу, Болгарии, а также в Хорватии, Румынии, Польше и Колумбии.
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