Краткий пересказ от РИА ИИ Власти США конфисковали почти 400 интернет-доменов, которые использовались для незаконной трансляции матчей чемпионата мира по футболу.

Содействие американским правоохранительным органам оказали ФИФА, а также компании NBC Universal и Warner Brothers и другие структуры.

Меры против серверов и доменов-нарушителей были предприняты в Перу, Болгарии, Хорватии, Румынии, Польше и Колумбии.

ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Власти США конфисковали почти 400 интернет-доменов, которые использовались для незаконной трансляции матчей чемпионата мира по футболу, передает агентство Рейтер со ссылкой на американское министерство юстиции и министерство внутренней безопасности.

В минюсте отметили, что эти домены предлагали пользователям возможности для просмотра прямых трансляций, права на которые были приобретены официальными вещателями. Как отмечается, содействие американским правоохранительным органам оказали ФИФА, а также компании NBC Universal and Warner Brothers и другие структуры.

"Эти вещатели не только нарушают законы об авторском праве, но и подвергают зрителей потенциальным угрозам — в том числе атакам вредоносного программного обеспечения и использованию небезопасных соединений, способных поставить под угрозу сохранность личных и финансовых данных", - приводит агентство слова специального агента Эрика Вайндорфа, возглавляющего подразделение службы расследований в структуре министерства внутренней безопасности.