Испанец Давидович-Фокина выиграл первый титул ATP в карьере

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Испанец Алехандро Давидович-Фокина обыграл американца Итана Куинна в финале теннисного турнира категории ATP 250 на Мальорке, призовой фонд которого превысил 610 тысяч евро.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу 25-й ракетки мира Давидович-Фокины. Куинн занимает 63-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмены провели на корте 1 час 43 минуты.

Давидович-Фокине 27 лет, он выиграл первый титул ATP в карьере в одиночном разряде, до этого испанец проиграл пять финалов. Куинну 22 года, он ни разу не становился победителем турнира ATP.