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Испанец Давидович-Фокина выиграл первый титул ATP в карьере - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Теннис
 
18:08 27.06.2026 (обновлено: 18:10 27.06.2026)
Испанец Давидович-Фокина выиграл первый титул ATP в карьере

Давидович-Фокина обыграл Куинна в финале турнира категории ATP 250 на Мальорке

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТеннис
Теннис - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанец Алехандро Давидович-Фокина обыграл американца Итана Куинна в финале теннисного турнира категории ATP 250 на Мальорке.
  • Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу Давидович-Фокины, матч длился 1 час 43 минуты.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Испанец Алехандро Давидович-Фокина обыграл американца Итана Куинна в финале теннисного турнира категории ATP 250 на Мальорке, призовой фонд которого превысил 610 тысяч евро.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу 25-й ракетки мира Давидович-Фокины. Куинн занимает 63-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмены провели на корте 1 час 43 минуты.
Давидович-Фокине 27 лет, он выиграл первый титул ATP в карьере в одиночном разряде, до этого испанец проиграл пять финалов. Куинну 22 года, он ни разу не становился победителем турнира ATP.
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