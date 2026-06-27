Задержан второй подозреваемый по делу об убийстве в перестрелке в Дагестане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Задержан второй подозреваемый по уголовному делу об убийстве человека в ходе перестрелки в поселке Тарки в Дагестане.
- Скоро будет избрана мера пресечения в отношении обоих подозреваемых.
МАХАЧКАЛА, 27 июн — РИА Новости. Задержан второй подозреваемый по уголовному делу об убийстве человека в ходе перестрелки на окраине Махачкалы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Второй фигурант дела задержан. Скоро будет избрана мера пресечения в отношении обоих", – сказал собеседник агентства.
По данным следствия, в среду в поселке Тарки между несколькими местными жителями произошел конфликт, в ходе которого один из участников открыл стрельбу из травматического пистолета в 21-летнего молодого человека, ранив его. Чуть позже произошла перестрелка, в которой один из участников был смертельно ранен, еще одного мужчину доставили в больницу.
Возбуждено уголовное дело по пункту "и" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений), части 3 статьи 30, пунктам "а", "и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений) и части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). Один из подозреваемых ранее был задержан, второй находился в больнице.