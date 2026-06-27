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Задержан второй подозреваемый по делу об убийстве в перестрелке в Дагестане - РИА Новости, 27.06.2026
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00:29 27.06.2026 (обновлено: 06:02 27.06.2026)
Задержан второй подозреваемый по делу об убийстве в перестрелке в Дагестане

Задержан второй подозреваемый по делу об убийстве в ходе перестрелки в Дагестане

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Задержан второй подозреваемый по уголовному делу об убийстве человека в ходе перестрелки в поселке Тарки в Дагестане.
  • Скоро будет избрана мера пресечения в отношении обоих подозреваемых.
МАХАЧКАЛА, 27 июн — РИА Новости. Задержан второй подозреваемый по уголовному делу об убийстве человека в ходе перестрелки на окраине Махачкалы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Второй фигурант дела задержан. Скоро будет избрана мера пресечения в отношении обоих", – сказал собеседник агентства.
По данным следствия, в среду в поселке Тарки между несколькими местными жителями произошел конфликт, в ходе которого один из участников открыл стрельбу из травматического пистолета в 21-летнего молодого человека, ранив его. Чуть позже произошла перестрелка, в которой один из участников был смертельно ранен, еще одного мужчину доставили в больницу.
Возбуждено уголовное дело по пункту "и" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений), части 3 статьи 30, пунктам "а", "и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений) и части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). Один из подозреваемых ранее был задержан, второй находился в больнице.
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