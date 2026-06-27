Задержан второй подозреваемый по делу об убийстве в перестрелке в Дагестане

Краткий пересказ от РИА ИИ Задержан второй подозреваемый по уголовному делу об убийстве человека в ходе перестрелки в поселке Тарки в Дагестане.

Скоро будет избрана мера пресечения в отношении обоих подозреваемых.

МАХАЧКАЛА, 27 июн — РИА Новости. Задержан второй подозреваемый по уголовному делу об убийстве человека в ходе перестрелки на окраине Махачкалы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Второй фигурант дела задержан. Скоро будет избрана мера пресечения в отношении обоих", – сказал собеседник агентства.

По данным следствия, в среду в поселке Тарки между несколькими местными жителями произошел конфликт, в ходе которого один из участников открыл стрельбу из травматического пистолета в 21-летнего молодого человека, ранив его. Чуть позже произошла перестрелка, в которой один из участников был смертельно ранен, еще одного мужчину доставили в больницу.