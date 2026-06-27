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СМИ: Британия готовит программу для легального приема в страну беженцев - РИА Новости, 27.06.2026
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05:50 27.06.2026
СМИ: Британия готовит программу для легального приема в страну беженцев

Times: Британия готовит программу для легального приема в страну тысяч беженцев

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МВД Британии планирует представить новую программу спонсорской поддержки местных сообществ для приема беженцев.
  • Цель программы — переселить более 10 тысяч человек и создать безопасные легальные пути прибытия в страну для беженцев со всего мира.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. МВД Британии готовится представить новую программу по приему беженцев, аналогичную программе приема украинских граждан, чтобы помочь тысячам иностранцев въехать в Британию легально, а не на лодках, пишет газета Times.
"По имеющейся информации, министерство внутренних дел планирует переселить более 10 тысяч человек в рамках новой программы спонсорской поддержки местных сообществ к концу десятилетия", - пишет издание.
Отмечается, что новая программа будет похожа на программу по приему и размещению украинцев в Великобритании под названием "Дома для Украины", которая была введена в 2022 году. Цель нового проекта состоит в том, чтобы создать безопасные и легальные пути прибытия в страну для беженцев со всего мира и предотвратить прибытие лодок с нелегальными мигрантами на борту.
В 2025 году более 41 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через Ла-Манш, что стало вторым по величине показателем после рекордного 2022 года. Тогда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
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