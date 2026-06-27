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Британцы не хотят воевать за неонацистский украинский режим, заявил политик - РИА Новости, 27.06.2026
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01:09 27.06.2026
Британцы не хотят воевать за неонацистский украинский режим, заявил политик

Политик Кэннон: британцы не хотят воевать за неонацистский украинский режим

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании в Лондоне
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большинство жителей Британии хотят жить в мире и задаются вопросом, почему они должны воевать за неонацистский украинский режим, заявил генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон.
  • Среди британцев распространены опасения о возможном введении принудительного призыва на военную службу.
МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Большинство жителей Британии хотят жить в мире и задаются вопросом, почему они должны воевать за неонацистский украинский режим, заявил РИА Новости генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон.
Как отметил Кэннон, среди британцев распространены опасения о возможном введении принудительного призыва на военную службу.
"Большинство наших людей хотят жить в мире... Почему британцы должны сражаться и умирать за неонацистский украинский режим?" - сказал Кэннон в кулуарах IV Международного антифашистского конгресса, который прошел в Минске.
Он отметил, что для вооруженных сил Британии неоправданно созданы условия, которые не отвечают ни интересам страны, ни нации в целом.
Конгресс проходил с 25 по 27 июня, в нем участвовали представители около 40 стран. Государственные органы и представители силовых ведомств обсудили методы борьбы с распространением фашизма и вопросы укрепления международной безопасности.
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