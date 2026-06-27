Британцы не хотят воевать за неонацистский украинский режим, заявил политик

Краткий пересказ от РИА ИИ Большинство жителей Британии хотят жить в мире и задаются вопросом, почему они должны воевать за неонацистский украинский режим, заявил генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон.

Среди британцев распространены опасения о возможном введении принудительного призыва на военную службу.

МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Большинство жителей Британии хотят жить в мире и задаются вопросом, почему они должны воевать за неонацистский украинский режим, заявил РИА Новости генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон.

Как отметил Кэннон, среди британцев распространены опасения о возможном введении принудительного призыва на военную службу.

"Большинство наших людей хотят жить в мире... Почему британцы должны сражаться и умирать за неонацистский украинский режим?" - сказал Кэннон в кулуарах IV Международного антифашистского конгресса, который прошел в Минске

Он отметил, что для вооруженных сил Британии неоправданно созданы условия, которые не отвечают ни интересам страны, ни нации в целом.