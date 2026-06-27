Волонтеры доставили из Магадана в зону СВО маскировочные сети и медикаменты

МАГАДАН, 27 июн - РИА Новости. Представители магаданского отделения организации "Боевое братство" доставили большую посылку с маскировочными сетями и медикаментами в зону СВО, сообщает Telegram-канал магаданских волонтеров "Сети-49".
"Магаданские представители "Боевого братства" отправили еще одну партию груза на склад Магаданской области в ДНР. В том числе: 87 маскировочных сетей; четыре коробки с носками, медикаментами, предметами личной гигиены, сладостями; одна коробка с детскими письмами и подарками для бойцов; четыре адресные посылки от близких для бойца с позывным Мужичок", - сообщает Telegram-канал.
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30 октября 2025, 09:59