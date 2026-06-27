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СК возбудил дело после удара БПЛА по музею в Ростовской области - РИА Новости, 27.06.2026
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14:36 27.06.2026 (обновлено: 14:47 27.06.2026)
СК возбудил дело после удара БПЛА по музею в Ростовской области

СК возбудил дело о теракте после удара БПЛА по музею в Ростовской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После атаки БПЛА ВСУ на музей "Самбекские высоты" в Ростовской области 12 человек пострадали.
  • Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с этой атакой.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Уголовное дело о террористическом акте возбуждено после атаки БПЛА ВСУ на музей "Самбекские высоты" в Ростовской области, сообщает Следственный комитет России.
В субботу губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области в результате воздушной атаки, 12 человек, по уточненной информации, пострадали.
"Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ) в связи с атакой украинских вооруженных формирований на народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны "Самбекские высоты", - говорится в сообщении СК в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием военных следователей и криминалистов.
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ПроисшествияРостовская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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