СК возбудил дело после удара БПЛА по музею в Ростовской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- После атаки БПЛА ВСУ на музей "Самбекские высоты" в Ростовской области 12 человек пострадали.
- Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с этой атакой.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Уголовное дело о террористическом акте возбуждено после атаки БПЛА ВСУ на музей "Самбекские высоты" в Ростовской области, сообщает Следственный комитет России.
В субботу губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области в результате воздушной атаки, 12 человек, по уточненной информации, пострадали.
"Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ) в связи с атакой украинских вооруженных формирований на народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны "Самбекские высоты", - говорится в сообщении СК в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием военных следователей и криминалистов.