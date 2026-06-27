СК возбудил дело после удара БПЛА по музею в Ростовской области

Краткий пересказ от РИА ИИ После атаки БПЛА ВСУ на музей "Самбекские высоты" в Ростовской области 12 человек пострадали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с этой атакой.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Уголовное дело о террористическом акте возбуждено после атаки БПЛА ВСУ на музей "Самбекские высоты" в Ростовской области, сообщает Следственный комитет России.

В субботу губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея "Самбекские высоты" в Ростовской области в результате воздушной атаки, 12 человек, по уточненной информации, пострадали.

"Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ) в связи с атакой украинских вооруженных формирований на народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны "Самбекские высоты", - говорится в сообщении СК в канале на платформе " Макс ".