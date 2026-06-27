В Белополье прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белополье Сумской области на севере Украины прогремели взрывы.
- В части Сумской области звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в городе Белополье Сумской области на севере Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Сумской области.
"В Белополье Сумской области слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18