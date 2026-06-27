В Белграде начался митинг в поддержку Вучича

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белграде проходит массовая акция «Сербия, одна семья» в поддержку политики президента Александра Вучича и правящей Сербской прогрессивной партии.
- Участники акции собираются из разных частей города, включая Косово и Метохию, а также автономный край Воеводина.
- На площади перед парламентом Сербии организованы развлекательные мероприятия для детей и голосование среди взрослых по выбору приоритетных тем для развития страны.
БЕЛГРАД, 27 июн – РИА Новости. Массовая акция "Сербия, одна семья" в поддержку политики президента Александра Вучича и правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в свете ожидаемых осенью выборов проходит в субботу перед Скупщиной (парламентом) в Белграде, передает корреспондент РИА Новости.
Колонны участников к 16.30 (17.30 мск) стали собираться из разных частей города. Одна из групп с транспарантом "Сербия побеждает" по улице Таковской поднялась к Скупщине с сербскими флагами, остальные группы идут из других частей города по Бранкову мосту через реку Саву.
Днем к Скупщине прибыли группы сербов из Косово и Метохии, а также из автономного края Воеводина. Все они в пятницу пешком отправились в Белград для участия в митинге. При этом температура в столице Сербии в субботу составляет до 37 градусов тепла.
С первой половины дня на площади перед парламентом Сербии детей развлекают ростовые куклы мультипликационных героев, проводятся творческие мастерские и игры, стоят палатки с угощениями и водой.
Взрослым гражданам предлагают проголосовать, выбрав на листах пять из 15 приоритетных тем для развития страны, среди них забота о людях, поддержание мира и стабильности, борьба за Косово и Метохию, развитие инфраструктуры, внешняя политика и международные отношения, безопасность, борьба с преступностью и другие.
Ожидается проезд байкеров, шествие молодежи с самым большим национальным флагом длиной 500 метров и весом почти в тонну, концерт местных эстрадных исполнителей, в 18.00 (19.00 мск) после гимна и танца роботов – выступления со сцены участников митинга во главе с Вучичем.
Президент Сербии, срок полномочий которого истекает весной 2027 года, говорил, что готовится подать в отставку. В случае досрочной отставки выборы по закону должны состояться через 90 дней. Ранее он анонсировал парламентские выборы в Сербии в период между концом сентября и серединой ноября.
Проведения досрочного волеизъявления требуют протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции. Протесты начались в Сербии после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. На последнем протесте в Белграде в ночь на 24 мая демонстранты вступили в столкновения с полицией, пострадали 17 полицейских, были задержаны 47 человек.