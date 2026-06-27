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Бахрейн обвинил Иран в атаке на его территорию - РИА Новости, 27.06.2026
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12:09 27.06.2026
Бахрейн обвинил Иран в атаке на его территорию

МИД Бахрейна обвинил Иран в атаке на его территорию беспилотниками

© Depositphotos.com / biosdiБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Depositphotos.com / biosdi
Беспилотный летательный аппарат . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран атаковал территорию Бахрейна с помощью беспилотников в субботу на рассвете, 27 июня.
  • МИД Бахрейна осудил атаку и возложил на Иран ответственность за подрыв мирных инициатив.
ДОХА, 27 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Бахрейна заявило, что Иран в субботу на рассвете атаковал беспилотниками его территорию.
"Министерство иностранных дел выражает решительное осуждение со стороны королевства Бахрейн в связи с атакой на его территорию, совершенной сегодня на рассвете, в субботу, 27 июня, с применением нескольких иранских беспилотных летательных аппаратов", - передает заявление министерства агентство новостей Бахрейна BNA.
В связи с этим МИД Бахрейна возложил на Иран ответственность за "подрыв мирных инициатив".
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