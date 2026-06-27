Бахрейн обвинил Иран в атаке на его территорию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран атаковал территорию Бахрейна с помощью беспилотников в субботу на рассвете, 27 июня.
- МИД Бахрейна осудил атаку и возложил на Иран ответственность за подрыв мирных инициатив.
ДОХА, 27 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Бахрейна заявило, что Иран в субботу на рассвете атаковал беспилотниками его территорию.
"Министерство иностранных дел выражает решительное осуждение со стороны королевства Бахрейн в связи с атакой на его территорию, совершенной сегодня на рассвете, в субботу, 27 июня, с применением нескольких иранских беспилотных летательных аппаратов", - передает заявление министерства агентство новостей Бахрейна BNA.
В связи с этим МИД Бахрейна возложил на Иран ответственность за "подрыв мирных инициатив".