Рейтинг@Mail.ru
"Суперджет", в кабине которого побывал Путин, был хитом авиасалона в Индии - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:52 27.06.2026
"Суперджет", в кабине которого побывал Путин, был хитом авиасалона в Индии

РИА Новости: "Суперджет", в котором побывал Путин, был хитом авиасалона в Индии

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин в кабине пилота российского ближнемагистрального пассажирского самолета "Суперджет-100" в ангаре Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском
Владимир Путин в кабине пилота российского ближнемагистрального пассажирского самолета Суперджет-100 в ангаре Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин в кабине пилота российского ближнемагистрального пассажирского самолета "Суперджет-100" в ангаре Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет "Суперджет" , кабину которого осмотрел Владимир Путин 24 июня в Жуковском, вызвал большой интерес у посетителей авиасалона в индийском Хайдарабаде в январе 2026 года.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Полностью импортозамещенный отечественный самолет "Суперджет", кабину которого с кресла пилота осмотрел президент России Владимир Путин в Жуковском, вызвал большой интерес у посетителей авиасалона в Индии в январе, выяснило РИА Новости.
Путин 24 июня провел совещание по авиационной отрасли в подмосковном Жуковском и осмотрел новейшие российские самолеты. В частности, побывал в салоне и кабине пилотов "Суперджета".
Самолет именно с этим бортовым номером впервые был представлен за рубежом на авиасалоне в индийском Хайдарабаде в январе 2026 года. Тогда лайнер привлек большой интерес публики, а в рамках выставки его осмотрел министр гражданской авиации Индии Рам Мохан Найду Кинджарапу, который также побывал не только в пассажирском салоне, но и в кабине пилотов.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Импортозамещенный "Суперджет" выполнил более 80% сертификационных полетов, рассказывал на ПМЭФ-2026 глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Сертификация самолета запланирована до конца 2026 года.
ОДК начала сборку первых серийных двигателей ПД-8 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
В России началась сборка первых серийных двигателей ПД-8 для "Суперджета"
25 июня, 08:20
 
ИндияЖуковскийХайдарабадВладимир ПутинСергей ЧемезовРостехSJ-100
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала