"Суперджет", в кабине которого побывал Путин, был хитом авиасалона в Индии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет "Суперджет" , кабину которого осмотрел Владимир Путин 24 июня в Жуковском, вызвал большой интерес у посетителей авиасалона в индийском Хайдарабаде в январе 2026 года.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Полностью импортозамещенный отечественный самолет "Суперджет", кабину которого с кресла пилота осмотрел президент России Владимир Путин в Жуковском, вызвал большой интерес у посетителей авиасалона в Индии в январе, выяснило РИА Новости.
Самолет именно с этим бортовым номером впервые был представлен за рубежом на авиасалоне в индийском Хайдарабаде в январе 2026 года. Тогда лайнер привлек большой интерес публики, а в рамках выставки его осмотрел министр гражданской авиации Индии Рам Мохан Найду Кинджарапу, который также побывал не только в пассажирском салоне, но и в кабине пилотов.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Импортозамещенный "Суперджет" выполнил более 80% сертификационных полетов, рассказывал на ПМЭФ-2026 глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Сертификация самолета запланирована до конца 2026 года.