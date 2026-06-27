"Суперджет", в кабине которого побывал Путин, был хитом авиасалона в Индии

Самолет именно с этим бортовым номером впервые был представлен за рубежом на авиасалоне в индийском Хайдарабаде в январе 2026 года. Тогда лайнер привлек большой интерес публики, а в рамках выставки его осмотрел министр гражданской авиации Индии Рам Мохан Найду Кинджарапу, который также побывал не только в пассажирском салоне, но и в кабине пилотов.