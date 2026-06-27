В ДНР при атаках украинских дронов погибли два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ атаковали несколько муниципалитетов ДНР при помощи беспилотников.

Два человека погибли, еще семь пострадали.

Повреждены объект гражданской инфраструктуры, два жилых дома и две машины.

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. ВСУ в течение дня атаковали ДНР при помощи беспилотников, есть двое погибших и пострадавшие, сообщил глава республики Денис Пушилин.

« "В Центрально-Городском районе Горловки погибла женщина", — написал он на платформе "Макс".

Еще одним погибшим оказался мужчина в Красногвардейском районе Макеевки

Другая жительница там же получила ранения средней степени тяжести. На автодороге Донецк — Горловка в Ясиноватском муниципальном округе пострадала семья из трех человек, включая несовершеннолетнего. Еще два мужчины ранены в Кировском районе Донецка и Никитовском районе Горловки, а в центре города тяжелые травмы получила женщина. Всем пострадавшим оказывают помощь.

Повреждены объект гражданской инфраструктуры, два жилых дома и две машины.