В ДНР при атаках украинских дронов погибли два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали несколько муниципалитетов ДНР при помощи беспилотников.
- Два человека погибли, еще семь пострадали.
- Повреждены объект гражданской инфраструктуры, два жилых дома и две машины.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. ВСУ в течение дня атаковали ДНР при помощи беспилотников, есть двое погибших и пострадавшие, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«
"В Центрально-Городском районе Горловки погибла женщина", — написал он на платформе "Макс".
Еще одним погибшим оказался мужчина в Красногвардейском районе Макеевки.
Другая жительница там же получила ранения средней степени тяжести. На автодороге Донецк — Горловка в Ясиноватском муниципальном округе пострадала семья из трех человек, включая несовершеннолетнего. Еще два мужчины ранены в Кировском районе Донецка и Никитовском районе Горловки, а в центре города тяжелые травмы получила женщина. Всем пострадавшим оказывают помощь.
Повреждены объект гражданской инфраструктуры, два жилых дома и две машины.
Украинские боевики практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18