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В ДНР при атаках украинских дронов погибли два человека - РИА Новости, 27.06.2026
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22:06 27.06.2026 (обновлено: 23:57 27.06.2026)
В ДНР при атаках украинских дронов погибли два человека

При атаках дронов ВСУ погибли два мирных жителя ДНР

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали несколько муниципалитетов ДНР при помощи беспилотников.
  • Два человека погибли, еще семь пострадали.
  • Повреждены объект гражданской инфраструктуры, два жилых дома и две машины.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. ВСУ в течение дня атаковали ДНР при помощи беспилотников, есть двое погибших и пострадавшие, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«

"В Центрально-Городском районе Горловки погибла женщина", — написал он на платформе "Макс".

Еще одним погибшим оказался мужчина в Красногвардейском районе Макеевки.
Другая жительница там же получила ранения средней степени тяжести. На автодороге Донецк — Горловка в Ясиноватском муниципальном округе пострадала семья из трех человек, включая несовершеннолетнего. Еще два мужчины ранены в Кировском районе Донецка и Никитовском районе Горловки, а в центре города тяжелые травмы получила женщина. Всем пострадавшим оказывают помощь.
Повреждены объект гражданской инфраструктуры, два жилых дома и две машины.
Украинские боевики практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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