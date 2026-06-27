ВСУ атаковали три белгородских муниципалитета

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"Три муниципалитета подверглись атакам ВСУ... В городе Шебекино FPV-дрон нанес удар по многоквартирному дому — повреждены остекление, а также внутренняя отделка одной квартиры. Осколками посечены два легковых автомобиля", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".