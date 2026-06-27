ВСУ атаковали три белгородских муниципалитета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три муниципалитета Белгорода подверглись атакам ВСУ.
- Повреждены дома и автомобили, пострадавших нет.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Три муниципалитета Белгорода подверглись атакам ВСУ, повреждены дома и автомобили, сообщил оперативный штаб региона.
Кроме того, в Ракитянском округе в селе Бобрава поврежден частный дом и автомобиль. В селе Русская Березовка из-за детонации FPV-дрона пробита кровля. В селе Ясные Зори Белгородского округа дрон атаковал грузовой автомобиль, что привело к повреждению кабины.
Отмечается, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
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