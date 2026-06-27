Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали три белгородских муниципалитета - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:19 27.06.2026
ВСУ атаковали три белгородских муниципалитета

Дроны ВСУ атаковали 3 белгородских муниципалитета, повреждены дома и автомобили

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три муниципалитета Белгорода подверглись атакам ВСУ.
  • Повреждены дома и автомобили, пострадавших нет.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Три муниципалитета Белгорода подверглись атакам ВСУ, повреждены дома и автомобили, сообщил оперативный штаб региона.
«

"Три муниципалитета подверглись атакам ВСУ... В городе Шебекино FPV-дрон нанес удар по многоквартирному дому — повреждены остекление, а также внутренняя отделка одной квартиры. Осколками посечены два легковых автомобиля", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".

Кроме того, в Ракитянском округе в селе Бобрава поврежден частный дом и автомобиль. В селе Русская Березовка из-за детонации FPV-дрона пробита кровля. В селе Ясные Зори Белгородского округа дрон атаковал грузовой автомобиль, что привело к повреждению кабины.
Отмечается, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородШебекиноВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала