В Астраханской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Астраханской области объявлена ракетная опасность.
- Жителям рекомендовано укрыться в помещениях без остекления или в защищенных местах при нахождении на улице или в автотранспорте.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Астраханской области, сообщается в приложении МЧС России.
"Ракетная опасность объявлена на территории Астраханской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при нахождении в здании необходимо отойти от окон и укрыться в помещениях без остеклений. Находящимся на улице или в автотранспорте необходимо укрыться в здании, защищенном помещении. Возможны перебои мобильного интернета и сотовой связи.
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