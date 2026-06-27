В Астрахани рассказали о состоянии госпитализированных с сальмонеллезом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Все 13 находящихся в больнице Астрахани с сальмонеллезом, включая четверых детей, находятся в состоянии средней тяжести.
- По данным следствия, они предположительно употребляли рыбные котлеты из одного из предприятий общепита.
- Возбуждено уголовное дело.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Все 13 находящихся в больнице Астрахани с сальмонеллезом, включая четверых детей, находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
По данным следствия, с сальмонеллезом были госпитализированы 14 человек, которые, предположительно, употребляли рыбные котлеты из одного из предприятий общепита в Астрахани. Одна женщина скончалась, 13 человек остаются в больнице. Возбуждено уголовное дело.
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"У всех средняя степень тяжести", - сказал собеседник агентства.