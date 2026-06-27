Рейтинг@Mail.ru
СК завел уголовное дело после вспышки сальмонеллеза в Астрахани - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 27.06.2026 (обновлено: 20:08 27.06.2026)
СК завел уголовное дело после вспышки сальмонеллеза в Астрахани

РИА Новости: СК завел дело после массового отравления сальмонеллой в Астрахани

© СУ СК России по Астраханской области/TelegramРабота СК РФ на месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани
Работа СК РФ на месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© СУ СК России по Астраханской области/Telegram
Работа СК РФ на месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Астрахани 14 человек госпитализированы с сальмонеллезом после употребления рыбных котлет из одного из предприятий общепита, одна женщина скончалась.
  • Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей после вспышки сальмонеллеза в Астрахани, сообщил РИА Новости пресс-секретарь СУСК России по Астраханской области Андрей Хегай.
По данным следствия, 14 человек, которые, предположительно, поели рыбные котлеты из одного из предприятий общепита в Астрахани, были госпитализированы с сальмонеллезом. Одна женщина скончалась.
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
В Астрахани выявили нарушения в цехе общепита, где отравились люди
Вчера, 16:15
«
"Следственными органами СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сказал собеседник.
Хегай отметил, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
По словам официального представителя прокуратуры Астраханской области, ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела по факту массового отравления граждан.
"Прокуратура Астраханской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного органами следствия по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сказал собеседник агентства.
Работа СК РФ на месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
В Астрахани умер один из отравившихся готовой едой
Вчера, 16:19
 
АстраханьПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияАстраханская областьАндрей Хегай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала