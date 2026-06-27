СК завел уголовное дело после вспышки сальмонеллеза в Астрахани

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Астрахани 14 человек госпитализированы с сальмонеллезом после употребления рыбных котлет из одного из предприятий общепита, одна женщина скончалась.
- Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей после вспышки сальмонеллеза в Астрахани, сообщил РИА Новости пресс-секретарь СУСК России по Астраханской области Андрей Хегай.
По данным следствия, 14 человек, которые, предположительно, поели рыбные котлеты из одного из предприятий общепита в Астрахани, были госпитализированы с сальмонеллезом. Одна женщина скончалась.
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"Следственными органами СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сказал собеседник.
Хегай отметил, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
По словам официального представителя прокуратуры Астраханской области, ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела по факту массового отравления граждан.
"Прокуратура Астраханской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного органами следствия по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сказал собеседник агентства.