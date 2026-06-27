Работа СК РФ на месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани

Работа СК РФ на месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани

СК завел уголовное дело после вспышки сальмонеллеза в Астрахани

Краткий пересказ от РИА ИИ В Астрахани 14 человек госпитализированы с сальмонеллезом после употребления рыбных котлет из одного из предприятий общепита, одна женщина скончалась.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей после вспышки сальмонеллеза в Астрахани, сообщил РИА Новости пресс-секретарь СУСК России по Астраханской области Андрей Хегай.

По данным следствия, 14 человек, которые, предположительно, поели рыбные котлеты из одного из предприятий общепита в Астрахани , были госпитализированы с сальмонеллезом. Одна женщина скончалась.

« "Следственными органами СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сказал собеседник.

Хегай отметил, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

По словам официального представителя прокуратуры Астраханской области, ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела по факту массового отравления граждан.