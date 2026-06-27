Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число заболевших сальмонеллезом в Астрахани выросло до 14 человек, среди них четверо детей.
- У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Число заболевших сальмонеллезом в Астрахани выросло до 14, среди них четверо детей, сообщает СУСК России по Астраханской области.
Ранее ведомство сообщило, что не менее 12 человек, употреблявших готовую продукцию на предприятии общепита в Астрахани, госпитализировали с сальмонеллезом. По данным прокуратуры области, один из поступивших в больницу с признаками пищевого отравления скончался.
"Число пострадавших выросло до 14 человек, среди них четверо детей. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез", - говорится в сообщении.