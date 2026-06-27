РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Число заболевших сальмонеллезом в Астрахани выросло до 14, среди них четверо детей, сообщает СУСК России по Астраханской области.

"Число пострадавших выросло до 14 человек, среди них четверо детей. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез", - говорится в сообщении.