В Астрахани умер один из отравившихся готовой едой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Астрахани после массового отравления готовой едой погиб один человек.
- У 14 посетителей заведения общепита выявили сальмонеллез.
- Источником инфекции могли стать рыбные котлеты.
- Роспотребнадзор выявил нарушения в цеху.
- Прокуратура начала проверку.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. В Астрахани произошло массовое отравление готовой продукцией, есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
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"Один из пациентов скончался", — сказал собеседник агентства.
Всего в больницы обратились 14 посетителей заведения общественного питания, среди них четверо детей. Лабораторные исследования выявили у них сальмонеллез. По предварительным данным, источником вспышки пищевой инфекции стали рыбные котлеты.
Роспотребнадзор выявил нарушения в производственном цеху, специалисты организовали комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Прокуратура начала проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и источник происхождения пищевой продукции. Следственный комитет возбудил уголовное дело о небезопасных услугах.