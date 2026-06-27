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В Астрахани умер один из отравившихся готовой едой - РИА Новости, 27.06.2026
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16:19 27.06.2026 (обновлено: 21:19 27.06.2026)
В Астрахани умер один из отравившихся готовой едой

РИА Новости: один из отравившихся готовой едой жителей Астрахани умер в больнице

© СУ СК России по Астраханской области/TelegramРабота СК РФ на месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани
Работа СК РФ на месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© СУ СК России по Астраханской области/Telegram
Работа СК РФ на месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Астрахани после массового отравления готовой едой погиб один человек.
  • У 14 посетителей заведения общепита выявили сальмонеллез.
  • Источником инфекции могли стать рыбные котлеты.
  • Роспотребнадзор выявил нарушения в цеху.
  • Прокуратура начала проверку.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. В Астрахани произошло массовое отравление готовой продукцией, есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
«

"Один из пациентов скончался", — сказал собеседник агентства.

Всего в больницы обратились 14 посетителей заведения общественного питания, среди них четверо детей. Лабораторные исследования выявили у них сальмонеллез. По предварительным данным, источником вспышки пищевой инфекции стали рыбные котлеты.
Роспотребнадзор выявил нарушения в производственном цеху, специалисты организовали комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Прокуратура начала проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и источник происхождения пищевой продукции. Следственный комитет возбудил уголовное дело о небезопасных услугах.
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