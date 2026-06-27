Работа СК РФ на месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани

Работа СК РФ на месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани

В Астрахани умер один из отравившихся готовой едой

Краткий пересказ от РИА ИИ В Астрахани после массового отравления готовой едой погиб один человек.

У 14 посетителей заведения общепита выявили сальмонеллез.

Источником инфекции могли стать рыбные котлеты.

Роспотребнадзор выявил нарушения в цеху.

Прокуратура начала проверку.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. В Астрахани произошло массовое отравление готовой продукцией, есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.

« "Один из пациентов скончался", — сказал собеседник агентства.

Всего в больницы обратились 14 посетителей заведения общественного питания, среди них четверо детей. Лабораторные исследования выявили у них сальмонеллез. По предварительным данным, источником вспышки пищевой инфекции стали рыбные котлеты.

Роспотребнадзор выявил нарушения в производственном цеху, специалисты организовали комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.