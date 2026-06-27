Рейтинг@Mail.ru
В гастрономе в Астрахани изымают документацию после вспышки сальмонеллеза - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 27.06.2026
В гастрономе в Астрахани изымают документацию после вспышки сальмонеллеза

СК изымает документацию в гастрономе в Астрахани после вспышки сальмонеллеза

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Астрахани 14 человек были госпитализированы с сальмонеллезом после употребления рыбных котлет из предприятия общепита, одна женщина скончалась.
  • Следователи изымают документацию на предприятии общепита и планируют провести следственные действия в цеху, откуда поставлялась продукция.
  • Возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают лиц, ответственных за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Следователи изымают документацию на предприятии общепита в Астрахани, из-за продукции которого сальмонеллезом заболели 13 человек и один умер, сообщил РИА Новости пресс-секретарь СУСК России по Астраханской области Андрей Хегай.
По данным следствия, с сальмонеллезом были госпитализированы 14 человек, которые, предположительно, употребляли рыбные котлеты из одного из предприятий общепита в Астрахани. Одна женщина скончалась, 13 остаются в больнице. Возбуждено уголовное дело. По словам источника в правоохранительных органах, все заболевшие указывали на связь заболевания с употреблением котлет из судака, приобретенных в гастрономе.
"В настоящее время следователи изымают документацию на предприятии общепита. После этого следственные действия будут проводиться в цеху, откуда поставлялась продукция", - сказал Хегай.
Он добавил, что следователи устанавливают лиц, ответственных за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Работа СК РФ на месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
В Астрахани рассказали о состоянии госпитализированных с сальмонеллезом
Вчера, 18:28
 
ПроисшествияАстраханьРоссияАстраханская областьАндрей Хегай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала