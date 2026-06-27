В гастрономе в Астрахани изымают документацию после вспышки сальмонеллеза

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Следователи изымают документацию на предприятии общепита в Астрахани, из-за продукции которого сальмонеллезом заболели 13 человек и один умер, сообщил РИА Новости пресс-секретарь СУСК России по Астраханской области Андрей Хегай.