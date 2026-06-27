В гастрономе в Астрахани изымают документацию после вспышки сальмонеллеза

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Астрахани 14 человек были госпитализированы с сальмонеллезом после употребления рыбных котлет из предприятия общепита, одна женщина скончалась.
- Следователи изымают документацию на предприятии общепита и планируют провести следственные действия в цеху, откуда поставлялась продукция.
- Возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают лиц, ответственных за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Следователи изымают документацию на предприятии общепита в Астрахани, из-за продукции которого сальмонеллезом заболели 13 человек и один умер, сообщил РИА Новости пресс-секретарь СУСК России по Астраханской области Андрей Хегай.
По данным следствия, с сальмонеллезом были госпитализированы 14 человек, которые, предположительно, употребляли рыбные котлеты из одного из предприятий общепита в Астрахани. Одна женщина скончалась, 13 остаются в больнице. Возбуждено уголовное дело. По словам источника в правоохранительных органах, все заболевшие указывали на связь заболевания с употреблением котлет из судака, приобретенных в гастрономе.
"В настоящее время следователи изымают документацию на предприятии общепита. После этого следственные действия будут проводиться в цеху, откуда поставлялась продукция", - сказал Хегай.
Он добавил, что следователи устанавливают лиц, ответственных за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.