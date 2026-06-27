В Астрахани выявили нарушения в цехе общепита, где отравились люди

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нарушения выявлены в цеху общепита в Астрахани, где после употребления готовой продукции люди заболели сальмонеллезом.
- В цеху не обеспечена поточность технологических процессов, отсутствует маркировка на разделочном инвентаре.
- Заболевших лечат в инфекционном стационаре, специалисты проводят санитарно-противоэпидемические мероприятия.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Нарушения выявлены в цеху общепита в Астрахани, где после употребления готовой продукции люди заболели сальмонеллезом, сообщает управление Роспотребнадзора Астраханской области.
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"В ходе эпидемиологического расследования выявлены нарушения при проверке цеха: не обеспечена поточность технологических процессов, отсутствие маркировки на разделочном инвентаре", - говорится в сообщении.
Уточняется, что все 12 человек, обратившихся за медпомощью, получают необходимое лечение в инфекционном стационаре.
Специалистами организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий: определен круг лиц, потенциально контактировавших с источником инфекции, организовано медицинское наблюдение за контактными лицами с проведением лабораторных исследований на сальмонеллез.