В Астрахани выявили нарушения в цехе общепита, где отравились люди

Краткий пересказ от РИА ИИ Нарушения выявлены в цеху общепита в Астрахани, где после употребления готовой продукции люди заболели сальмонеллезом.

В цеху не обеспечена поточность технологических процессов, отсутствует маркировка на разделочном инвентаре.

Заболевших лечат в инфекционном стационаре, специалисты проводят санитарно-противоэпидемические мероприятия.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Нарушения выявлены в цеху общепита в Астрахани, где после употребления готовой продукции люди заболели сальмонеллезом, сообщает управление Роспотребнадзора Астраханской области.

Ранее СУСК России по региону сообщил, что не менее 12 человек, поевших готовую продукцию на предприятии общепита в Астрахани , госпитализировали с сальмонеллезом.

« "В ходе эпидемиологического расследования выявлены нарушения при проверке цеха: не обеспечена поточность технологических процессов, отсутствие маркировки на разделочном инвентаре", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все 12 человек, обратившихся за медпомощью, получают необходимое лечение в инфекционном стационаре.