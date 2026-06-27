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КС Армении будет допоздна рассматривать иски, оспаривающие итоги выборов - РИА Новости, 27.06.2026
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17:50 27.06.2026
КС Армении будет допоздна рассматривать иски, оспаривающие итоги выборов

РИА Новости: КС Армении продолжил рассмотрение исков, оспаривающих итоги выборов

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПарламентские выборы в Армении
Парламентские выборы в Армении - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Парламентские выборы в Армении
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конституционный суд Армении продолжил рассмотрение исков, оспаривающих итоги парламентских выборов, прошедших 7 июня.
  • Исковые заявления подали несколько политических блоков и партий, включая «Сильная Армения», «Армения», «Процветающая Армения», «Крылья единства» и другие.
  • Согласно окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы: правящая партия «Гражданский договор», блоки «Сильная Армения» и «Армения».
ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Конституционный суд Армении продолжил в субботу рассмотрение исков, оспаривающих итоги парламентских выборов, прошедших 7 июня, передает корреспондент РИА Новости.
Слушания начались в пятницу утром. Конституционный суд должен опубликовать решение не позднее 4 июля. Ранее глава КС Арман Диланян заявил, что в связи с этим придется работать допоздна, в том числе в выходные.
Избиратели читают список депутатов у избирательного участка в Ереване во время парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Более трети партий оспорили итоги выборов в Армении
19 июня, 17:29
В субботу свою позицию представил представитель партии "Процветающая Армения".
Исковые заявления 19 июня подали блоки "Сильная Армения" и "Армения", возглавляемые Самвелом Карапетяном и экс-президентом страны Робертом Кочаряном, партии "Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна, "Крылья единства" экс-омбудсмена Армана Татояна, "Демократия, закон, дисциплина", которая создана блогером Варданом Гукасяном, прозападная партия "Союз защитников демократии во имя республики" и партия "Новая сила" экс-мэра Еревана Айка Марутяна.
Третьей стороной в процессе признана правящая партия "Гражданский договор".
Оппозиция заявляет о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, нарушении правящей силой финансовой отчетности.
Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Армении - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
В Армении суд отклонил иски оппозиции против решения ЦИК
14 июня, 00:14
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно.
Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Пашинян не планирует менять состав правительства по итогам выборов
25 июня, 12:18
 
В миреЕреванАрменияСамвел КарапетянРоберт КочарянГагик ЦарукянПроцветающая АрменияПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
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