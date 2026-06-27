КС Армении будет допоздна рассматривать иски, оспаривающие итоги выборов

Краткий пересказ от РИА ИИ Конституционный суд Армении продолжил рассмотрение исков, оспаривающих итоги парламентских выборов, прошедших 7 июня.

Исковые заявления подали несколько политических блоков и партий, включая «Сильная Армения», «Армения», «Процветающая Армения», «Крылья единства» и другие.

Согласно окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы: правящая партия «Гражданский договор», блоки «Сильная Армения» и «Армения».

ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Конституционный суд Армении продолжил в субботу рассмотрение исков, оспаривающих итоги парламентских выборов, прошедших 7 июня, передает корреспондент РИА Новости.

Слушания начались в пятницу утром. Конституционный суд должен опубликовать решение не позднее 4 июля. Ранее глава КС Арман Диланян заявил, что в связи с этим придется работать допоздна, в том числе в выходные.

В субботу свою позицию представил представитель партии " Процветающая Армения ".

Исковые заявления 19 июня подали блоки "Сильная Армения" и "Армения", возглавляемые Самвелом Карапетяном и экс-президентом страны Робертом Кочаряном, партии "Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна, "Крылья единства" экс-омбудсмена Армана Татояна, "Демократия, закон, дисциплина", которая создана блогером Варданом Гукасяном, прозападная партия "Союз защитников демократии во имя республики" и партия "Новая сила" экс-мэра Еревана Айка Марутяна.

Третьей стороной в процессе признана правящая партия "Гражданский договор".

Оппозиция заявляет о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, нарушении правящей силой финансовой отчетности.

Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно.