Анохин: товарооборот Смоленской области с Белоруссией вырос на 8,3%

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Белоруссия на сегодняшний день является крупнейшим внешнеторговым партнером Смоленской области, по итогам 2025 года товарооборот с республикой увеличился на 8,3% и превысил 287 миллиардов рублей, сообщил губернатор области Василий Анохин в своем канале на платформе "Макс".

Анохин принял участие в Форуме регионов России и Белоруссии, который прошел в Минске.

"По объему взаимной торговли с Беларусью наш регион занимает третье место в Российской Федерации. У нас сформирована устойчивая система деловых контактов", — уточнил он.

Анохин отметил, что на базе Центра поддержки экспорта в Смоленске действует площадка взаимодействия с белорусскими партнерами. Здесь сформирован единый каталог, объединяющий более 250 компаний двух стран. Это позволяет напрямую связывать производителей и заказчиков, ускоряя реализацию совместных проектов.

"Расширяем участие белорусских организаций в инфраструктурных проектах. Среди них – строительство центра по производству низкопольных перронных автобусов и сервисному обслуживанию техники МАЗ, мультибрендового центра "Белорусские машины", логистического комплекса "Славяна" и других проектов. В сфере дорожного строительства белорусские подрядчики выполняют работы на территории Смоленской области. С 2023 года в регион поставлено более 50 единиц новой коммунальной техники белорусского производства, 55 пассажирских автобусов", — добавил губернатор.