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Анохин: товарооборот Смоленской области с Белоруссией вырос на 8,3% - РИА Новости, 27.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
21:48 27.06.2026
Анохин: товарооборот Смоленской области с Белоруссией вырос на 8,3%

Анохин рассказал о росте товарооборота Смоленской области и Белоруссии на 8,3%

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Белоруссия на сегодняшний день является крупнейшим внешнеторговым партнером Смоленской области, по итогам 2025 года товарооборот с республикой увеличился на 8,3% и превысил 287 миллиардов рублей, сообщил губернатор области Василий Анохин в своем канале на платформе "Макс".
Анохин принял участие в Форуме регионов России и Белоруссии, который прошел в Минске.
"По объему взаимной торговли с Беларусью наш регион занимает третье место в Российской Федерации. У нас сформирована устойчивая система деловых контактов", — уточнил он.
Анохин отметил, что на базе Центра поддержки экспорта в Смоленске действует площадка взаимодействия с белорусскими партнерами. Здесь сформирован единый каталог, объединяющий более 250 компаний двух стран. Это позволяет напрямую связывать производителей и заказчиков, ускоряя реализацию совместных проектов.
"Расширяем участие белорусских организаций в инфраструктурных проектах. Среди них – строительство центра по производству низкопольных перронных автобусов и сервисному обслуживанию техники МАЗ, мультибрендового центра "Белорусские машины", логистического комплекса "Славяна" и других проектов. В сфере дорожного строительства белорусские подрядчики выполняют работы на территории Смоленской области. С 2023 года в регион поставлено более 50 единиц новой коммунальной техники белорусского производства, 55 пассажирских автобусов", — добавил губернатор.
В рамках Форума регионов подписан еще ряд соглашений о взаимодействии – с председателем Минского городского исполкома Владимиром Кухаревым и председателем Могилевского областного исполкома Анатолием Исаченко.
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