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В Алешках при ударе беспилотника погиб мужчина - РИА Новости, 27.06.2026
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13:09 27.06.2026
В Алешках при ударе беспилотника погиб мужчина

В Алешках при ударе украинского дрона погиб мужчина

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Алешках погиб мужчина в результате удара беспилотника ВСУ.
  • Из-за повреждения энергосети некоторые населенные пункты Алешкинского, Каховского, Голопристанского и Генического округов остались без электричества.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Мужчина погиб в результате удара беспилотника ВСУ по городу Алешки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"В Алешках в результате удара беспилотника погиб мужчина", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Кроме того, по его словам, из-за повреждения энергосети без электричества остаются некоторые населенные пункты Алешкинского, Каховского, Голопристанского и Генического округов.
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