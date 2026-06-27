В Алешках при ударе беспилотника погиб мужчина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Алешках погиб мужчина в результате удара беспилотника ВСУ.
- Из-за повреждения энергосети некоторые населенные пункты Алешкинского, Каховского, Голопристанского и Генического округов остались без электричества.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Мужчина погиб в результате удара беспилотника ВСУ по городу Алешки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Кроме того, по его словам, из-за повреждения энергосети без электричества остаются некоторые населенные пункты Алешкинского, Каховского, Голопристанского и Генического округов.
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10 апреля, 11:25