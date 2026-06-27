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На турнире в поддержку Алдонина собрали более 500 тысяч рублей - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Футбол
 
20:45 27.06.2026 (обновлено: 20:50 27.06.2026)
На турнире в поддержку Алдонина собрали более 500 тысяч рублей

На турнире в поддержку больного раком Алдонина собрали более 500 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЕвгений Алдонин
Евгений Алдонин - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участники благотворительного любительского турнира «Кубок Евгения Алдонина — 2026» собрали более 500 тысяч рублей в поддержку больного раком экс-капитана сборной России по футболу.
  • В турнире приняли участие 24 команды, его посетили Олег Романцев и Дмитрий Аленичев.
  • У Евгения Алдонина выявлено заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения, он находится на лечении в Германии.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Участники благотворительного любительского турнира "Кубок Евгения Алдонина - 2026" собрали более 500 тысяч рублей в поддержку больного раком экс-капитана сборной России по футболу, сообщили РИА Новости организаторы турнира.
Турнир, который прошел в субботу в Москве, посетили в том числе бывший главный тренер сборной России Олег Романцев и победитель Лиги чемпионов в составе португальского "Порту" Дмитрий Аленичев. В нем приняли участие 24 команды. Было собрано около 500 тысяч рублей, которые пойдут на лечение и реабилитацию экс-полузащитника.
«
"Женю давно знаю, с глубоким уважением к нему отношусь, часто по окончании карьеры мы в составе ветеранских команд участвовали в турнирах. После того, как это с Женей случилось, нам его очень не хватает. Надеюсь, в скором времени он очень быстро восстановится и как можно быстрее вернется на футбольное поле. Мы недавно разговаривали, самое главное, что он оптимист по жизни - был и остается. Мы очень часто с Женькой общаемся. Желаю ему всего самого лучшего. Он обладает такой силой воли и характером - думаю, что вскоре Женя нас опять порадует на футбольном поле", - заявил Аленичев.
В декабре стало известно, что у Алдонина выявлено заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. Российская премьер-лига (РПЛ) и ЦСКА объявили о сборе средств для помощи семье экс-футболиста. Одноклубник Алдонина по ЦСКА Алан Дзагоев позднее сообщил РИА Новости, что у игрока выявлена онкология и он находился на лечении в Германии.
Алдонину 46 лет. Он начал профессиональную карьеру в волгоградском "Роторе", из которого в 2004 году перешел в ЦСКА. В составе армейцев Алдонин стал обладателем Кубка УЕФА (2005), двукратным чемпионом России, пять раз выигрывал Кубок страны. Также он представлял саранскую "Мордовию", нижегородскую "Волгу" и красногорский "Зоркий". За сборную России Алдонин провел 29 матчей, включая две игры чемпионата Европы - 2004.
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