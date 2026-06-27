На турнире в поддержку Алдонина собрали более 500 тысяч рублей

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"Женю давно знаю, с глубоким уважением к нему отношусь, часто по окончании карьеры мы в составе ветеранских команд участвовали в турнирах. После того, как это с Женей случилось, нам его очень не хватает. Надеюсь, в скором времени он очень быстро восстановится и как можно быстрее вернется на футбольное поле. Мы недавно разговаривали, самое главное, что он оптимист по жизни - был и остается. Мы очень часто с Женькой общаемся. Желаю ему всего самого лучшего. Он обладает такой силой воли и характером - думаю, что вскоре Женя нас опять порадует на футбольном поле", - заявил Аленичев.