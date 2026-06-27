В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,8

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе горного хребта Гиндукуш на северо-востоке Афганистана.
- Очаг землетрясения залегал на глубине 201 километр и был зафиксирован в 168 километрах от города Кундуз.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе горного хребта Гиндукуш на северо-востоке Афганистана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировано в 13.34 по времени UTC (16.34 мск) в 168 километрах от города Кундуз. Очаг залегал на глубине 201 километр.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.