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Путин подписал закон о самозапрете на входящие международные звонки - РИА Новости, 26.06.2026
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18:20 26.06.2026 (обновлено: 18:28 26.06.2026)

Путин подписал закон о самозапрете на входящие международные звонки

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон, предоставляющий гражданам право устанавливать запрет на входящие международные звонки.
  • Запрет можно установить через личный кабинет или при личном обращении, а снять его можно будет только при личной явке в уполномоченную организацию.
  • Операторы связи будут обязаны предупреждать абонента о звонке из-за границы и прекращать пропуск таких вызовов, если на номере установлен запрет.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет гражданам право самостоятельно устанавливать запрет на входящие международные звонки, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Проект закона был внесен в Госдуму правительством РФ в декабре 2025 года и рассмотрен в первом чтении в феврале 2026 года. Документ входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками.
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Согласно документу, абонент может установить такой запрет через личный кабинет или при личном обращении. Снять его впоследствии можно будет только при личной явке в уполномоченную организацию.
Кроме того, закон обязывает операторов связи при наличии технической возможности предупреждать абонента о звонке из-за границы. Если на номере установлен запрет, оператор обязан прекратить пропуск таких вызовов.
Для государственных органов, Центрального банка и кредитных организаций сделано исключение - они могут осуществлять массовые обзвоны граждан без их согласия в целях предотвращения мошенничества или в рамках исполнения закона. При этом для иных массовых вызовов необходимо получать согласие абонента.
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